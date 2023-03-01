Ексочільника аеропорту "Бориспіль" та "МАУ" Дихне засудили до п’яти років позбавлення волі
Вищий антикорупційний суд 1 березня визнав винуватими колишнього в.о. генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" та авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгена Дихне та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Також колишня начальниця однієї зі служб аеропорту "Бориспіль" Олеся Левочко отримала чотири роки позбавлення волі.
Крім того, обидвох позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.
Обом обвинуваченим суд призначив штаф по 8 500 грн.
Антикорсуд також ухвалив рішення стягнути з обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях матеріальну шкоду у розмірі 10,99 млн грн.
Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення.
Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 7 вересня 2020 року повідомили екскерівника ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і начальника служби орендних відносин аеропорту про підозру в незаконному розпорядженні майном, що завдало шкоди на суму понад 16,5 млн грн.
За даними слідства, посадові особи аеропорту з 2014 до 2019 року на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб'єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а бородату бабу каломойшу коли посадять на цугундер?
А еще МАУ в начале войны почему-то сохранили свой парк самолетов ,в то время как ДП Антонов потерял половину своего флота из-за тупости/предательства отдельных товарищей в том числе и из ДК Укроборонпром - те же зеленые мрази.
И вот на те 5 лет за заниженную стоимость аренды)))?
Так у вас зеленые твари Тот же Резниченко или Старух ********* на крови гуманитарки на сотни миллионов и ниче, гуляют, отдыхают))
Если че..Коломойский черт и должен сидеть в тюрьме, это шо бы не было предъяв шо топлю за него)
На чорта усі оті НАБУ, САПи, антикорупційні суди - вищі, нижчі, якщо вони не займаються тими, хто наносить державі шкоди на мільярди, як не на трильйони, а натомість розпіарюють "притягнення до відповідальності" тих, хто вкрав пару тисяч або й взагалі, просто перейшов комусь впливовому дорогу.
Як на мене, цілком притомне пояснення.
Бо логіка прокурорів нагадує логіку покупця риби з відомого анекдоту:
"Чому у вас така риба дорога, коли у сусіди вдвічі дешевша?
Ну то купляйте у нього.
- Так у нього вона скінчилась.
А, ну як у мене скінчиться, то й у мене подешевшає".
Зазвичай домовляєшся з орендодавцем про те - що я беру у оренду, цілісний комплекс чи частину, його ціну, умови (суборенда дозволена чи ні, тощо), робиш передоплату/завдаток - і все.
А цей орендодавець хоче заглядати мені у кишеню, скільки я маю за суборенду фактично моїх (на час оренди) приміщень?
Якийсь правовий нонсенс!
у меня пару однокашников, знакомых работают в Борисполе. Говорят, что Дыхне, которого посадили ни за что, был самым приличным и честным директором аэропорта со времен их начала работы там - 80 годы..
А посадили - за то что подписал аренду пустующих помещений за ту цену, что давал арендатор. Не подписал бы - так и пустовали, а так заработал аэропорт, пустил на вои ремонты бесконечные.
Дык, окузуется, не имел права подписывать, надо было огласить конкурс, 3 месяца ждать, а потом просить Держмайна согласовать аренду..
Вот как это делается.. Любого чиновника можно посадить при желании, поэтому нечего удивляться на бюрократию, все прикрывают жопу со всех сторон. Один из основных принцыпов существования в авиации - Чем больше бумаг, тем чище жопа..
...водили аэропортовские жаловались, ездит с Киева на работу на своей машине, за бензин платит из своего кармана. Не то что раньше лепота была. В 6 утра едем из Борисполя в Киев, ждем пару часов шефа под домом, зимой - на работающем двигателе, бо холодно, потом завозим в Борисполь, шеф дает указание гнать опять в Киев, жену надо на дачу завезти или еще куда, горючки списывали немеряно, скока хотели, себя не обижали..Свои машины личные годами на заправке не заправляли. Путевые листы кто попало подписывал, жены вааще и не смотрели, что та 20 часов в сутки закрыто. Вот жисть была!
Я влітку 2017 р. був на прес-турі в Борисполі у звязку з новими планами аеропорта розвинутися у напрямку міжнародного хаба. І якраз Дихне (во директора) і саме він розповідав журналістам про плани підприємства.
Так погоджуюся з тобою, Дихне виявив себе дуже грамотним і компетентним спеціалістом на своєму місці - ентузіастом і прямо горів бажанням розвивати аеропорт. Дуже багато розповів про недоліки проекту термінала Д, і як вони хотіли їх усувати, які рішення готують.
І незабаром (мабуть люди Пороха) поставили ніякого Рябікіна головним директором, потім був ковід. І Дихне начебто взяли на роботу в МАУ головним директором, витягувати з боргів цю авіакомпанію.
І що я згодом зрозумів, йому Дихне ці пройдисвіти з МАУ продали кота в мішку. Він ознайомився з станом справ, і дав задню, пішов у відставку, а МАУ сказали ніхуа. Короче був конфлікт якийсь неслабий.
P.S. Хоча читаю, що Є. Дихне відставку так і не пішов з посади директора МАУ.
А це кримінальна справа тягнеться з 2018 року. Можливо я не правий щодо МАУ. Можливо це тупо антикорупційні органи шукають собі для статистики і паблісіті.
Отже моя версія: на Дихне нацькували самий чесний на світі суд оці хлопці з МАУ (Коломойські-Майберги) це тупо моє суб'єктивне припущення.