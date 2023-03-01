Ексочільника аеропорту "Бориспіль" та "МАУ" Дихне засудили до п’яти років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд 1 березня визнав винуватими колишнього в.о. генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" та авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгена Дихне та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Також колишня начальниця однієї зі служб аеропорту "Бориспіль" Олеся Левочко отримала чотири роки позбавлення волі.

Крім того, обидвох позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Обом обвинуваченим суд призначив штаф по 8 500 грн.

Антикорсуд також ухвалив рішення стягнути з обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях матеріальну шкоду у розмірі 10,99 млн грн.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 7 вересня 2020 року повідомили екскерівника ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і начальника служби орендних відносин аеропорту про підозру в незаконному розпорядженні майном, що завдало шкоди на суму понад 16,5 млн грн.



За даними слідства, посадові особи аеропорту з 2014 до 2019 року на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб'єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю.