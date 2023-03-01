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Новини
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Ексочільника аеропорту "Бориспіль" та "МАУ" Дихне засудили до п’яти років позбавлення волі

дихне

Вищий антикорупційний суд 1 березня визнав винуватими колишнього в.о. генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" та авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгена Дихне та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Також колишня начальниця однієї зі служб аеропорту "Бориспіль" Олеся Левочко отримала чотири роки позбавлення волі.

Крім того, обидвох позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Обом обвинуваченим суд призначив штаф по 8 500 грн.

Антикорсуд також ухвалив рішення стягнути з обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях матеріальну шкоду у розмірі 10,99 млн грн.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 7 вересня 2020 року повідомили екскерівника ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і начальника служби орендних відносин аеропорту про підозру в незаконному розпорядженні майном, що завдало шкоди на суму понад 16,5 млн грн.

За даними слідства, посадові особи аеропорту з 2014 до 2019 року на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб'єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю.

Автор: 

Бориспіль (700) МАУ (517) Євген Дихне (7)


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Топ коментарі
+6
сидіти нікто не буде..сидять за мішок картошкі..за міліони не садять..
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01.03.2023 15:21
+6
.

а бородату бабу каломойшу коли посадять на цугундер?
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01.03.2023 19:50
+1
"По мнению следствия, если арендодатель оплачивал по предварительному договору сумму Х, а в результате конкурса (проведенного, напомню, через два года) участник выиграл конкурс с ценой Y, которая выше чем цена X, то на Y-X нанесен вред предприятию. Логика хозяйственника другая - X это значительно выше и лучше чем ноль, умноженный на 24 месяца. Стоимость аренды в обоих случаях определяется независимыми аккредитованными оценщиками, а не директором государственного предприятия. Это если про деньги. Как оценить отсутствие возможности обеспечить работу аэропорта без касс авиакомпаний, касс Укрзализныци, аптеки, общепитов - я не знаю", - прокомментировал обвинение Дыхне. Джерело: https://biz.censor.net/n3218705

Як на мене, цілком притомне пояснення.

Бо логіка прокурорів нагадує логіку покупця риби з відомого анекдоту:

"Чому у вас така риба дорога, коли у сусіди вдвічі дешевша?
Ну то купляйте у нього.
- Так у нього вона скінчилась.
А, ну як у мене скінчиться, то й у мене подешевшає".
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01.03.2023 23:52
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сидіти нікто не буде..сидять за мішок картошкі..за міліони не садять..
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01.03.2023 15:21 Відповісти
.

а бородату бабу каломойшу коли посадять на цугундер?
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01.03.2023 19:50 Відповісти
Странная история, с душком.... Помню, когда Иран сбил наш пассажирский самолет, Дыхне был первым, кто выходил к журналистам, общался и поддерживал родственников погибших и не боялся озвучивать вслух версию о сбитии самолета. В то время как Володенька и его гадючье кубло зеленых мразей до последнего бубнили ватную мантру о технических неисправностях или ошибке наших пилотов.
А еще МАУ в начале войны почему-то сохранили свой парк самолетов ,в то время как ДП Антонов потерял половину своего флота из-за тупости/предательства отдельных товарищей в том числе и из ДК Укроборонпром - те же зеленые мрази.
И вот на те 5 лет за заниженную стоимость аренды)))?
Так у вас зеленые твари Тот же Резниченко или Старух ********* на крови гуманитарки на сотни миллионов и ниче, гуляют, отдыхают))
Если че..Коломойский черт и должен сидеть в тюрьме, это шо бы не было предъяв шо топлю за него)
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01.03.2023 23:30 Відповісти
каломойский это святое , это кукловод --- прокуроры в США обвиняют беню и боголюбова в отмывании , это невозможно представить , 450 млрд долл и чувствует себя прекрасно беня и на допросы в США не собирается , исками в продажные суды ****** гандон --- и зеленая опа ,,не замечает,, --- зато против ПОРОХА 50 дел за три года открыли --- зеленое правосудие ......
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02.03.2023 12:24 Відповісти
На мій погляд, Україна є у світі чемпіоном по кількості всіляких антикорупційних караючих органів з практично нульовою ефективністю.

На чорта усі оті НАБУ, САПи, антикорупційні суди - вищі, нижчі, якщо вони не займаються тими, хто наносить державі шкоди на мільярди, як не на трильйони, а натомість розпіарюють "притягнення до відповідальності" тих, хто вкрав пару тисяч або й взагалі, просто перейшов комусь впливовому дорогу.
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01.03.2023 23:47 Відповісти
"По мнению следствия, если арендодатель оплачивал по предварительному договору сумму Х, а в результате конкурса (проведенного, напомню, через два года) участник выиграл конкурс с ценой Y, которая выше чем цена X, то на Y-X нанесен вред предприятию. Логика хозяйственника другая - X это значительно выше и лучше чем ноль, умноженный на 24 месяца. Стоимость аренды в обоих случаях определяется независимыми аккредитованными оценщиками, а не директором государственного предприятия. Это если про деньги. Как оценить отсутствие возможности обеспечить работу аэропорта без касс авиакомпаний, касс Укрзализныци, аптеки, общепитов - я не знаю", - прокомментировал обвинение Дыхне. Джерело: https://biz.censor.net/n3218705

Як на мене, цілком притомне пояснення.

Бо логіка прокурорів нагадує логіку покупця риби з відомого анекдоту:

"Чому у вас така риба дорога, коли у сусіди вдвічі дешевша?
Ну то купляйте у нього.
- Так у нього вона скінчилась.
А, ну як у мене скінчиться, то й у мене подешевшає".
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01.03.2023 23:52 Відповісти
Я взагалі дивуюся, що то за оренда така.

Зазвичай домовляєшся з орендодавцем про те - що я беру у оренду, цілісний комплекс чи частину, його ціну, умови (суборенда дозволена чи ні, тощо), робиш передоплату/завдаток - і все.

А цей орендодавець хоче заглядати мені у кишеню, скільки я маю за суборенду фактично моїх (на час оренди) приміщень?

Якийсь правовий нонсенс!
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02.03.2023 00:07 Відповісти
Batyj
у меня пару однокашников, знакомых работают в Борисполе. Говорят, что Дыхне, которого посадили ни за что, был самым приличным и честным директором аэропорта со времен их начала работы там - 80 годы..
А посадили - за то что подписал аренду пустующих помещений за ту цену, что давал арендатор. Не подписал бы - так и пустовали, а так заработал аэропорт, пустил на вои ремонты бесконечные.
Дык, окузуется, не имел права подписывать, надо было огласить конкурс, 3 месяца ждать, а потом просить Держмайна согласовать аренду..
Вот как это делается.. Любого чиновника можно посадить при желании, поэтому нечего удивляться на бюрократию, все прикрывают жопу со всех сторон. Один из основных принцыпов существования в авиации - Чем больше бумаг, тем чище жопа..
...водили аэропортовские жаловались, ездит с Киева на работу на своей машине, за бензин платит из своего кармана. Не то что раньше лепота была. В 6 утра едем из Борисполя в Киев, ждем пару часов шефа под домом, зимой - на работающем двигателе, бо холодно, потом завозим в Борисполь, шеф дает указание гнать опять в Киев, жену надо на дачу завезти или еще куда, горючки списывали немеряно, скока хотели, себя не обижали..Свои машины личные годами на заправке не заправляли. Путевые листы кто попало подписывал, жены вааще и не смотрели, что та 20 часов в сутки закрыто. Вот жисть была!
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02.03.2023 12:13 Відповісти
olma
Я влітку 2017 р. був на прес-турі в Борисполі у звязку з новими планами аеропорта розвинутися у напрямку міжнародного хаба. І якраз Дихне (во директора) і саме він розповідав журналістам про плани підприємства.

Так погоджуюся з тобою, Дихне виявив себе дуже грамотним і компетентним спеціалістом на своєму місці - ентузіастом і прямо горів бажанням розвивати аеропорт. Дуже багато розповів про недоліки проекту термінала Д, і як вони хотіли їх усувати, які рішення готують.

І незабаром (мабуть люди Пороха) поставили ніякого Рябікіна головним директором, потім був ковід. І Дихне начебто взяли на роботу в МАУ головним директором, витягувати з боргів цю авіакомпанію.

І що я згодом зрозумів, йому Дихне ці пройдисвіти з МАУ продали кота в мішку. Він ознайомився з станом справ, і дав задню, пішов у відставку, а МАУ сказали ніхуа. Короче був конфлікт якийсь неслабий.

P.S. Хоча читаю, що Є. Дихне відставку так і не пішов з посади директора МАУ.

А це кримінальна справа тягнеться з 2018 року. Можливо я не правий щодо МАУ. Можливо це тупо антикорупційні органи шукають собі для статистики і паблісіті.

Отже моя версія: на Дихне нацькували самий чесний на світі суд оці хлопці з МАУ (Коломойські-Майберги) це тупо моє суб'єктивне припущення.
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02.03.2023 12:14 Відповісти

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