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Новини
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Росія продовжує використовувати літаки Airbus та Boeing і купує запчастини в обхід санкцій, – Bloomberg

аерофлот

Через рік після повномасштабної війни проти України російські авіаперевізники продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До війни вони використовували 544 таких авіалайнерів.

Як пише Bloomberg, російські авіакомпанії скасували польоти до США, Західної Європи та країн-союзників, натомість збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Авіаперевізники РФ здійснюють близько 1100 щоденних внутрішніх рейсів, що приблизно на 15% менше, ніж роком раніше.

Зазначається, що на тлі санкцій цілі галузі знаходять обхідні шляхи або звертаються до інших партнерів.

Щоб зберегти свій авіаційний сектор на плаву, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном і заохочував перевізників перереєструвати їх у Росії. Таким чином, більшість літаків продовжують літати, хоча вони відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та технічного обслуговування, передбаченого регуляторними органами, необхідного для гарантування їх льотної придатності.

Boeing заявляє, що з початку минулого року не надає запчастини, технічне обслуговування або технічну підтримку авіакомпаніям або компаніям з технічного обслуговування в Росії відповідно до санкцій США.

Генеральний директор Airbus Гійом Форі заявив, що у другій половині 2022 року російські авіакомпанії використовували літаки Boeing більше, ніж до пандемії.

Зазначається, що російські перевізники закуповують запчастини в "дружніх" країнах та переміщують компоненти з одного літака на інший, щоб продовжувати роботу.

У Росії пишаються традицією авіабудування, при тому що їхні літаки значною мірою залежать від західних постачальників двигунів, авіоніки та шасі, хоча проєкт із заміни цих деталей місцевими компонентами перебуває на стадії реалізації.

Іншою метою санкцій була ізоляція Росії, але це мало неоднозначні результати, пише видання. Оскільки РФ залишається відкритою для авіакомпаній із "дружніх" країн, таких як Обʼєднані Арабські Емірати, російські аеропорти сьогодні обслуговують близько 270 міжнародних рейсів щодня проти 300 рік тому.

Автор: 

авіація (2248) літак (665) авіасполучення (2502) Airbus (135) Boeing (244)


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Топ коментарі
+13
Могучие санкции. Как там говорил старина Джо «на вас обрушится такие санкции что вы содрогнетесь мир таких санкций еще не видел
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01.03.2023 15:32
+5
"пекельні санкції" - лапша від західних бюрократів,котрі в більшості випадків є власниками,або лоббістами тих організацій ,фірм і підприємств,котрі і ведуть нелегальну торгівлю з рашистом.
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01.03.2023 15:58
+4
Так навіть рядові кацапи їх на раз-два обходять - заводять платіжні картки в Казахстані і оплачують ними все, що хочуть. Ізоляція 80-го лвл.
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01.03.2023 15:41
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Могучие санкции. Как там говорил старина Джо «на вас обрушится такие санкции что вы содрогнетесь мир таких санкций еще не видел
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01.03.2023 15:32 Відповісти
Так навіть рядові кацапи їх на раз-два обходять - заводять платіжні картки в Казахстані і оплачують ними все, що хочуть. Ізоляція 80-го лвл.
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01.03.2023 15:41 Відповісти
Так они реально ожидали что от санкций раша рухнет

Даже опасались вначале "не слишком ли резко" когда рубль стал под 200
Но сами потом все испортили оставив исключения и лазейки
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01.03.2023 15:45 Відповісти
ну прям ... ожидали ... Иран кстати сколько лет под санкциями? (и там вообще вроде как практически эмбарго на нефте-газ) а кацапстан то поболе по ресурсам. так что все знали (ют) и все понимали (ют).
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01.03.2023 19:25 Відповісти
ну так терпіть - власники, страховики, сервісники, хто там ще....давай, ДЕБІЛИ!!!!
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01.03.2023 15:35 Відповісти
"пекельні санкції" - лапша від західних бюрократів,котрі в більшості випадків є власниками,або лоббістами тих організацій ,фірм і підприємств,котрі і ведуть нелегальну торгівлю з рашистом.
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01.03.2023 15:58 Відповісти
зелени мрази могли бы ватанам подсунуть контрафакт и пусть бы потом подавали в суд )) но нэма вжэ Свынарчукив, которые могли бы такое замутить ((
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01.03.2023 17:19 Відповісти
По факету нема ніяких санкцій. А літаки можна було би оновленням ПО заблокувати назавжди ...
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01.03.2023 18:28 Відповісти
Кацапи купляют все що їм треба через прокладки, для того щоб санкції працювали не вистачає тільки їх оголосити, за цим треба слідкувати, тратити на це сили,час і інші ресурси, тому що земна куля велика і варіантів як обійти санкції масса.
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01.03.2023 19:18 Відповісти
Найкращі санкції та єдині справді ефективні санкції це удари ракетами та дронами камікадзе. Хочете щоб рф їх не використовувала і взагалі сиділа без авіації? Ракети і дрони вам в допомогу. І що головне все законно.
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01.03.2023 20:40 Відповісти
Санкция работает как и все остальные санкции. Ничего нового.
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01.03.2023 21:01 Відповісти
Спочатку українці повірили в те, що санкції просто миттєво або за короткий проміжок часу вб'ють економіку московії, а потім почали вибудовувати конспірологічні теорії. І як завжди все зводиться на рівні козли, обманщики, договорняки і тд. Прям згадується історія про невдоволення діями НАТО у березні-квітні минулого року.
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02.03.2023 00:00 Відповісти

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