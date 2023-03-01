Росія продовжує використовувати літаки Airbus та Boeing і купує запчастини в обхід санкцій, – Bloomberg

Через рік після повномасштабної війни проти України російські авіаперевізники продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До війни вони використовували 544 таких авіалайнерів.

Як пише Bloomberg, російські авіакомпанії скасували польоти до США, Західної Європи та країн-союзників, натомість збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Авіаперевізники РФ здійснюють близько 1100 щоденних внутрішніх рейсів, що приблизно на 15% менше, ніж роком раніше.

Зазначається, що на тлі санкцій цілі галузі знаходять обхідні шляхи або звертаються до інших партнерів.

Щоб зберегти свій авіаційний сектор на плаву, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном і заохочував перевізників перереєструвати їх у Росії. Таким чином, більшість літаків продовжують літати, хоча вони відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та технічного обслуговування, передбаченого регуляторними органами, необхідного для гарантування їх льотної придатності.



Boeing заявляє, що з початку минулого року не надає запчастини, технічне обслуговування або технічну підтримку авіакомпаніям або компаніям з технічного обслуговування в Росії відповідно до санкцій США.

Генеральний директор Airbus Гійом Форі заявив, що у другій половині 2022 року російські авіакомпанії використовували літаки Boeing більше, ніж до пандемії.

Зазначається, що російські перевізники закуповують запчастини в "дружніх" країнах та переміщують компоненти з одного літака на інший, щоб продовжувати роботу.

У Росії пишаються традицією авіабудування, при тому що їхні літаки значною мірою залежать від західних постачальників двигунів, авіоніки та шасі, хоча проєкт із заміни цих деталей місцевими компонентами перебуває на стадії реалізації.

Іншою метою санкцій була ізоляція Росії, але це мало неоднозначні результати, пише видання. Оскільки РФ залишається відкритою для авіакомпаній із "дружніх" країн, таких як Обʼєднані Арабські Емірати, російські аеропорти сьогодні обслуговують близько 270 міжнародних рейсів щодня проти 300 рік тому.