Росія може повністю зупинити експорт енергоресурсів до Європи, – розвідка Латвії

За оцінкою Бюро захисту конституції (SAB) Латвії, Росія може вирішити повністю припинити будь-які постачання енергоресурсів до європейських країн, щоб "покарати" їх за підтримку України.

Під час війни Росія переорієнтується на співпрацю з країнами Азії, Африки та Латинської Америки, і більш того – планує використати антизахідні настрої в цих регіонах для створення спільних антизахідних коаліцій, пише Delfi.

Енергетичний шантаж Росії проти європейських країн буде найбільш імовірним і ефективним у ситуації, якщо запаси енергоресурсів європейських країн будуть закінчені, а місцевий попит – високим.

За інформацією бюро, режим Путіна вважає, що між заходом та Росією відбувається нова "холодна війна". Із цієї причини Росія хоче переглянути свою політику та адаптувати її до поточних геополітичних умов.

Нова зовнішньополітична перспектива Росії відображена в концепції зовнішньої політики, сформульованій минулого року. У ній Росія вирішила повністю відвернутися від Заходу і натомість зосередитись на країнах Азії, Африки та Латинської Америки, заявляє Бюро захисту конституції.

Таким чином, зазначає SAB, Росія сподівається подолати негативні наслідки для своєї економіки та міжнародної ролі, спричинені зростанням відстані від країн Заходу. Як на потенційні ринки збуту російських товарів та продуктів, у тому числі в енергетичному секторі, Росія особливо покладається на Китай та Індію.

Для того, щоб знайти нових міжнародних партнерів в Азії, Африці та Латинській Америці, Росія може використовувати антизахідні настрої, які існують у цих регіонах, щоб формувати спільні антизахідні коаліції, зазначає SAB.

За оцінкою бюро, подібна російська діяльність може увінчатися успіхом, враховуючи, що країни цих регіонів низько інформовані про загрози, що походять від Росії, і тому сприйнятливі до пропагандистських повідомлень, що поширюються Росією.

Майже напевно, Росія застосує цей підхід уже влітку 2023 року на майбутньому Форумі Росія-Африка, коли в Санкт-Петербурзі зберуться лідери ряду африканських країн.

При цьому Росія не зможе здійснити таку стратегію негайно, на це буде потрібен час, попереджає SAB. Його зможуть загальмувати не лише ослаблені дипломатичні позиції Росії, а й обережність інших країн у прямій підтримці Росії, оскільки це загрожує західними санкціями.

Також, незважаючи на заяви Росії про співпрацю з Китаєм, у контексті російсько-української війни Китай займає скоріше нейтральну позицію, а з Росією співпрацює лише в тих сферах, які йому вигідні – наприклад, закуповує російські енергоресурси.

Зараз, на думку SAB, підхід Росії до Заходу характеризується припущенням Кремля про те, що в довгостроковій перспективі суспільства західних країн не зможуть протистояти економічним проблемам, викликаним "холодною війною" і в результаті західні країни будуть змушені знизити санкції проти Росії.

Один із прикладів такого підходу Росії – її нинішня енергетична політика. Росія давно скорочує енергопостачання до європейських країн, що викликає енергетичну кризу – високі ціни на газ і нафтопродукти та загальні побоювання з приводу можливого браку енергоресурсів.

Як заявляє SAB, Росія перетворила енергію на зброю, яка дозволяє завдавати прямих економічних збитків європейським країнам. Негативні наслідки в цьому є і для самої Росії, яка втрачає європейський ринок, але путінський режим готовий зазнати економічних втрат в ім'я геополітичних цілей.