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Витяг про місце проживання дитини тепер можна отримати й на порталі "Дія"

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Витяг про місце проживання дитини став доступним на порталі "Дія". Раніше отримати послугу можна було в смартфоні, через додаток, а тепер – і на комп’ютері.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, оформити документ онлайн на порталі "Дія" та завантажити його в PDF-форматі можна протягом кількох хвилин.

Для того, щоб отримати витяг, необхідно:

  • авторизуватися на порталі "Дія";
  • у розділі "Послуги" вибрати "Довідки та витяги";
  • обрати послугу "Витяг про місце проживання";
  • вибрати, що хочете отримати витяг для вашої дитини;
  • указати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

"Протягом кількох хвилин ви отримуєте довідку, яку не потрібно носити з собою. Створюємо зручний сервіс для українців", – наголосили в Мінцифри.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу в "Дії". Тепер онлайн можна подати заяву про реєстрацію шлюбу.

Автор: 

діти (139) електронні документи (324) Дія (634)


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