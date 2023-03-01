Витяг про місце проживання дитини тепер можна отримати й на порталі "Дія"

Витяг про місце проживання дитини став доступним на порталі "Дія". Раніше отримати послугу можна було в смартфоні, через додаток, а тепер – і на комп’ютері.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, оформити документ онлайн на порталі "Дія" та завантажити його в PDF-форматі можна протягом кількох хвилин.

Для того, щоб отримати витяг, необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія";

у розділі "Послуги" вибрати "Довідки та витяги";

обрати послугу "Витяг про місце проживання";

вибрати, що хочете отримати витяг для вашої дитини;

указати серію та номер свідоцтва про народження дитини.

"Протягом кількох хвилин ви отримуєте довідку, яку не потрібно носити з собою. Створюємо зручний сервіс для українців", – наголосили в Мінцифри.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу в "Дії". Тепер онлайн можна подати заяву про реєстрацію шлюбу.