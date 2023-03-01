Суд присудив 10 років позбавлення волі судді за хабар на $30 тисяч

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким визнав колишню суддю Кіровського районного суду міста Дніпра винною у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі $30 тис., пов’язаному з цим зловживанні впливом, а також підбурюванні працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності та їх використанні.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, злочини передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суд призначив указаній особі покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного її майна.

Також суд обрав обвинуваченій запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Цим самим вироком іншу обвинувачену, лікарку однієї з медичних установ міста Дніпра, визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, їй призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі, від якого її звільнено на підставі ст. 49 КК України у зв‘язку зі спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.