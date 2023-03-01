Справа про премію Коболєва: Суд встановив колишньому голові "Нафтогазу" заставу у 229 мільйонів
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила рішення суду першої інстанції та призначила колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229 млн грн.
Таке рішення ухвалили судді Апеляційної палати ВАКС Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров, повідомляє "Центр протидії корупції".
Крім цього, Коболєва зобов'язали утриматися від спілкування із свідками у провадженні.
"Це означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою. Також обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню", – зауважує ЦПК.
Як повідомлялося, 23 січня слідчий суддя ВАКС відмовився обрати запобіжний захід Коболєву у справі про виплату йому премії, вирішивши, що вручена йому підозра є необґрунтованою.
При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.
Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).
Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.
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@andrey_poltava_
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Ви ж розумієте, що якби порохоботи, як ви любите казати, не "*******", то яйця для армії зараз купляли б по 17 грн а не по 7 грн?
Чи після марафону вам то до сраки?
Він ліг під коломойського-зЕрмака. Пліснява СВОЇХ не чіпає. Багато знають.
На фоні війни моє звернення може казатись дрібязковим, але я хочу таки звернути вашу увагу на те, як Миколаївгаз під шумок военних дій стараеться обдурити своїх споживачів і вкрасти у них грошей. 3 січня я зайшов на сайт 104ua щоб занести дані про спожитий мною газ за грудень 22 року і звернув увагу на то, що з Нового року я повинен платити за доставку газу 254 гр.19 коп. Ціна доставки газу складаеться з вжитого газу в кубометрах за період з жовтня 2021р. по вересень 2022 року, ділиться на 12 , цим визначаеться місячна потужність, яка множиться на вартість доставки газу, у Миколаївгаз це буде 2.388 гр. за кубометр і отримуеться сума, яку треба сплачувати кожен місяць за доставку газу. Сума явно була завищенною і я звернувся на 104ua Миколаївгазу за розясненням. У відповіть мені сказали, що вони не причому, отправили на Миколаївгаззбут. Написав листа і їм. Відповіді не отримав.Щоб було вам зрозуміло, про що я пишу, наведу таблицю, яку я зробив для порівняння. Мій особистий рахунок на сайті 104ua в Миколаївгаз : 1000344256
З лівої сторони вказаний місяць, потім показання лічильника за данний місяць, потім різниця, скільки я спожив газу і права колонка - данні від Миколаївгазу. Переважна більшість показань від Миколаївгазу не співпадають з моїми данними. Я сплачую за газ через Приват24 і в мене е всі копії квитінцій про оплату за кожен місяць, завірені печаткою Приватбанком, тому являються документом, на відміну від даних Миколаївгазу, які просто придумані. Особливо виділяються дані за квітень, в який я спожив 79 кубів газу а вони намалювали 155 кубів. Я розрахувався за вжиті мною 79 кубів газу, а з Миколаївгазу був звінок, що я винен ще 660 гр. і вони подадуть в суд, щоб я заплатив їм. Ну а вишенька на тортик - жовтень 2021 року, коли я спожив 33 кубометра, а ці артисти намалювали 370 кубів газу, я стільки не споживаю в самі холодні зимові місяці. І мені вже виписали попередження про відключення газу, як що я не розрахуюсь з ними за придумані ними цифри, взяті із стелі.
Місяць------- показання лічильника------спожито газу---------дані від Миколаївгазу
Лічильник №774734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жовтень 21р.------ 7715 - 7682 = ----------------33 куб.м.----------370,13 куб. м
Листопад 21р. -----7821 - 7715 = ----------------106 куб. м-------- 50,62 куб.м
Грудень 21р. -------7982 - 7831 = ------------161 куб. м------- 230.03куб.м
Січень 22р----------8169 - 7982 = ------------187куб.м---------202.56куб.м
Лютий 22р ----------8321 - 8169 = ------------152 куб. м------- 152куб.м
Березень 22р.------ 8485 - 8321 = -------------164 куб. м----- 77.01куб.м
Квітень 22р. --------8564 - 8485 = -------------79 куб. м------ 155.11куб.м
Травень 22р.--------8575 - 8564 =--------------11 куб. м------ 10.88куб.м
Червень 22р. -------8580 - 8575 =---------------5 куб. м--------- 16куб.м
Липень 22р.-------- 8585 - 8580 =--------------5 куб. м ---------- 0
Серпень 22р.--------8589 - 8585 =------------4 куб. м---- 9 куб.м
Вересень 22р. ------ 8593 - 8589 =------------- 4 куб. м------ 4куб.м
По моїм розрахункам з жовтня 2021р по вересень 2022р. виходить :
8593 куб м.(вересень 2022р) мінус 7682 (жовткнь 2021р) = 911 куб. метрів
Ділим на 12, отримуем установлену потужність 75.92.
Установлену потужність множим на ціну доставки газу, установлену Миколаївгазом,
2.388гр. за куб. метр. Виходить 181гр. 29 коп. Миколаївгаз требує 254гр.19 коп.
При моїй пенсіі 2784гр (стаж 41 з половиною років) якось не дуже хочеться переплачувати 79гр.90коп
Розберіться будь ласка з цими злодюжками. Я не думаю, що я в них такий один, у них може бути ціла система обкрадання.
Уже і звонили по телефону і присилали попередження про відключення, погрожували судом. По документам, оригінали яких я можу надати це признаками рекету з боку Миколаївгазу та Миколаївгаззбуту Але я здаватись не збираюсь, вчора написав скаргу в Кабінет міністрів, а якщо на допоможе, напишу заяву в поліцію
> Усі забувають що Кобелев працював в госкорпорації. В госкорпораціяї Заходу можно зарплатню мати не білше ніж 8 мінімалок. Це включно з преміями !
Дякую, давно так не сміявся!
Уявив собі директора якої-небудь СДС (центр за контролю за захворюваннями) з погодинною зарплатнею у $5 х 8 = $40. Це ж цілих $80000 в рік виходить, а у гривнах то і понад 3 мільйони!
При Порошенкові Україна виграла позов на 2,9 млірд. І позовів було на, приблизно, 20 міліардів.
"Від імені уряду України угоду підписав міністр юстиції Денис Малюська, від імені "Газпрому" - заступник голови правління компанії Катерина Бурмістрова."
Ми бідні й у війні, бо зЕмбі, не думають своє башкою і не цікавляться фактами. За них думає каломойський-дерьмак, ротом раєвської (сосійчук), тому вони на виборах голосують заКогоУгодно, як ***** веліло.
В газовой сфере
Но хочуть спросить
Если бы министр в правительстве ЧЕРЧИЛЛЯ
БРИТАНСКОГО Черчилля
Во время войны
Заключил бы выгодный контракт
И получил бы за него премию
Огромную премю
В то время как
Британская экономика
Надрывалась
Скажите - что сделали бы с Черчиллем
Простые британцы
Которые воевали
Жили под бомбежками
Экономили на всем
Есть буква закона
А есть мораль
По закону,возможно
Коболев прав
Но то,что он сделал
Аморально
Абсолютно аморально
Главнокомандующий ЗСУ ЗАЛУЖНЫЙ
Который более всех в мире
" опустил кацапов"
Попросил выписать себе премию ?
Не знаю
Знаю ,что подаренный Залужному
Миллион долларов
Главнокомандующий
Отдал украинской армии
лапшумівіну з вух і вірте в бомжуватого черчіля!
Премія за Стокгольм
Справа, у рамках якої Коболєва звинуватили в розкраданні 229 млн грн, стосується https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/9/637633/ виплати премій за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом" у 2018 році.
Тоді українська компанія відсудила в російського газового монополіста 4,6 млрд дол у справі про транзитний контракт. У тому ж році наглядова рада державного "Нафтогазу" затвердила рішення про виплату премій правлінню НАК.
Наглядова рада на боці Коболєва
"Насправді рішення про це ухвалила наглядова рада "Нафтогазу". Коболєв як голова правління тільки подав наглядовій раді прохання про розгляд питання нарахування премій, але самостійного рішення ухвалювати не міг.
Наглядова рада мала незалежних юридичних радників, достатньо часу та компетенції, щоб ухвалити зважене рішення, яке відповідало світовим практикам", - наголошують адвокати звинуваченого.
Після вручення підозри за Коболєва https://biz.nv.ua/ukr/markets/kolishni-chleni-naglyadovoji-radi-naftogazu-zastupilisya-za-kobolyeva-novini-ukrajini-50299245.html заступилися й колишні члени наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Гейден. Вони спростували тезу, що колишній голова правління начебто ввів їх в оману.
Вони наголосили, що премія була виписана відповідно до світових практик корпоративного управління.
В 2000000 / 2 миллиона/ гривен
Не хватало на жизнь?
Он попросил премию?
Чтобы не так бедствовать
На тяжелой работе
У нас же доводять до банкрутства, крадуть зі збитків, потім за безцінь віддають, а неліквідні активи приватизують, як "законне" рішення Зелі забрати у Бені УкрНафту із заборгованостями та відсутніми нафтопродуктами - націоналізація збитків, приватизація дохов, коли віджимають робочий бізнес)
Але все одно це корупція - виписав сам собі вдруге премію в мільйони доларів, упіймав ДжекПот і ще раз упіймав
На Заході хіба хтось із менеджерів приватних компаній йде на держслужбу заради такого феєричного заробітку, щоб без будь-якої формули зі стелі виписувати собі премії двічі?)
На Заході є теорія про трансформацію держави в західну державу - там три типи реформ і проводити їх треба одночасно і швидко, тоді все вийде, у нас же все затяглося і в незрозумілій стадії перебуває, щоб вважати якісь "реформи-підручника" дієвими)
А в країні, де є військовий конфлікт з РФ, де знову впав долар, як результат того, що ліберальні бандерлоги вивели гроші з країни і казали, що бюджет був незбалансований і така девальвація справедлива та очікувана, ця премія Коболєву, як і премія Лещенка, Найма, таких же спеціалістів у державному управлінні як Ківа, це ніяка не вершина реформ, насправді це насмішка наших ліберальних бандерлогів)
Бачите, що їх цього всього вийшло)
Вопрос заключается в запутанных и противоречивых подзаконных актах, в которых вы нихрена не понимаеете.
При такому розкладі - проли підуть і ще раз проголосують за найвеличнішого лідора всесвіту.
Так під керівництвом коболєва був виграний суд і був багатомільярдний прибуток з якого виписувались преміїї собі в карман, а прибуток йшов у казну і невідомо куди.
Зараз у ,,Нафтогазу" нема прибутку, та нема таких багатомільйонних премій бо усі зароблені кошти ,,Нафтогаз" вкладає у нові бурові вишки, та підключення нових скважин у газову мережу України.
Хто буває на сумщині, та полтавщині той бачить це.
ТО ХТО БІЛЬШЕ ДЕРЖАВНИК ???????
Може, видам секрет Полішинеля, але ексглава НАК «Нафогаз України» Андрій Коболєв повернувся в Україну… на запрошення Офісу президента. З тим, щоб стати радником президента з економічних/енергетичних питань. Ніби такою була рекомендація наших західних партнерів.
Натомість Коболєв після повернення отримав… підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн
Сьогодні суд призначив ексглаві «Нафтогазу» 229 млн грн застави з обовʼязками. Він зобов'язаний не відлучатися з України, не спілкуватися зі свідками та здати закордонний паспорт. А ще… НАК попросив визначити себе як потерпілу сторону (самостійна ініціатива, ага).
Я особисто не знайомий з Коболєвим. Чув про нього багато і різного. Але цей показовий кульбіт Офісу президента - цікавий. Передовсім тому, що виглядає як диверсія на майбутнє. Мовляв, ніхто нам не указ, самі будемо визначати, що робити і саджати, кого вважаємо за потрібне.
Все було б чудово. Якби був дійсно закон один для всіх, а президент не приносив на зустрічі з послами для аргументації тих чи інших дій кримінальні провадження (до речі, як він міг їх отримати?) .
Запит суспільства на справедливість, звичайно, є і буде. І чим далі - тим важче буде розділити, що є справедливим. Бо у кожного буде своя правда (як і підлість).
Мені важко коментувати мільйонні премії. Але я добре пам'ятаю, як перший глава НАК Ігор Бакай роздавав своїм секретаркам на дні народження «Мерседеси». Це при тому, що річної офіційної зарплати Бакая вистачило б хіба що на колесо від цієї машини.
Так що все пізнається у порівняннях. І мораль теж. (с) Віктор Шлинчак