Справа про премію Коболєва: Суд встановив колишньому голові "Нафтогазу" заставу у 229 мільйонів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила рішення суду першої інстанції та призначила колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229 млн грн.

Таке рішення ухвалили судді Апеляційної палати ВАКС Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров, повідомляє "Центр протидії корупції".

Крім цього, Коболєва зобов'язали утриматися від спілкування із свідками у провадженні.

"Це означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою. Також обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню", – зауважує ЦПК.

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Як повідомлялося, 23 січня слідчий суддя ВАКС відмовився обрати запобіжний захід Коболєву у справі про виплату йому премії, вирішивши, що вручена йому підозра є необґрунтованою.

При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.