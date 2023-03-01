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Справа про премію Коболєва: Суд встановив колишньому голові "Нафтогазу" заставу у 229 мільйонів

коболев

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила рішення суду першої інстанції та призначила колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229 млн грн.

Таке рішення ухвалили судді Апеляційної палати ВАКС Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров, повідомляє "Центр протидії корупції".

Крім цього, Коболєва зобов'язали утриматися від спілкування із свідками у провадженні.

"Це означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою. Також обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню", – зауважує ЦПК.

Читайте також: Підозра Коболєву щодо премій на 260 мільйонів необґрунтована, – ВАКС

Як повідомлялося, 23 січня слідчий суддя ВАКС відмовився обрати запобіжний захід Коболєву у справі про виплату йому премії, вирішивши, що вручена йому підозра є необґрунтованою.

При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Автор: 

Нафтогаз (3326) премія (86) Коболєв Андрій (504) САП (266) Антикорупційний суд ВАКС (748)


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Топ коментарі
+33
Коли ми всі вірили, що незалежна антикор вертикаль змінить на краще справи в державі ми вірили в інше.

За 2 тижні розбити об стіну і корпоративну реформу і дерегуляцію - це прямо результат.
Ці 2 справи це не кінцева зупинка. Зараз там ще 2 реформатори на низькому старті під підозру. Я обох з них поважаю, з одним у 90% погоджуюсь, з іншим у 10%, але не можу применшувати їх вклад у розбудову ******** України. Цікаво, коли в списку з'являться Яресько та Гонтарєва.

Тепер про наслідки.

1) в країні не буде більше реформаторів
Треба варити в кеш з кожного кутка і валити у Відень з першої секунди. Тупо білетити кожен гвіздок чим би ти не керував.

2) довіру до антикор вертикалі зруйновано.
Ми всі бачили кількість підтримки професіоналів та бізнесменів у цьому кейсі. Тепер так не буде. Вірю, що поважні корупціонери використають це на 200%. Все, пацани, тепер можна. Мітингувати за спеціальну антикорупційну контору я не буду і вам не раджу.

3) якщо хтось думає, шо західним партнерам цей цирк ок, то точно можу сказати що не ок. Спотісвуд та Хохштайн свідками поїхали.

4) (найстрашніше) від вертикалі очікувались нові підходи слідства, нові підходи представництва обвинувачення, нові підходи судової роботи. Я хрін його знає чим це відрізняється від «порішаного» райсуду за торгівлю хмурим. Цього не відбулось. Вже на етапі «нововиявлення Савчука» було ясно.

Ну що ж. Жгі, Господь.(с) Котов
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01.03.2023 17:46
+30
вообще то при Коболеве Нафтогаз был ПРИБЫЛЬНЫМ и платил налоги саые большие - а как только пришли мародеры каломойские и зеленские сразу стал банкротом
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01.03.2023 18:25
+27
Що цікаво- Коболєв отримав премію за те що збив з кацабів більше мільярда баксів...чому не розслідують той момент що зелені не стали продовжувати суди і відмовилися збити з русні ще близько 4 лярдів...баксів...а ті гроші що відсудив Коболєв зелені тупо вложили в "велике крадівництво"...а не в Армію...
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01.03.2023 17:56
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Це якась срака. От вам і антикорупційні органи.
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01.03.2023 18:56 Відповісти
Взагалі то, формулювання суду відповідають закону. Законом була встановлена верхня гранична межа. Ніяких норм її перевищення не було. Чиновник має діяти лише на підставі закону. Призначення премій вище вищого - перевищення повноважень. Призначення собі - корупційне діяння. Якщо все саме так і нема колізії законів, значить винуватий у порушенні закону, якими б добрими не були усі інші його дії.
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04.03.2023 04:54 Відповісти
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630954455859437570 1 ч

Ви ж розумієте, що якби порохоботи, як ви любите казати, не "*******", то яйця для армії зараз купляли б по 17 грн а не по 7 грн?
Чи після марафону вам то до сраки?

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01.03.2023 19:09 Відповісти
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01.03.2023 19:09 Відповісти
Іноді краще мовчати.
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02.03.2023 02:19 Відповісти
каломойша смеется тебе(и жеглову)в лицо и срет фиалками тебе не макушку
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02.03.2023 02:26 Відповісти
Добра премія, всім би таку! Цікаво, чому застава не 24 млн. $?
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01.03.2023 19:16 Відповісти
а що ж ти не їздив в арбітраж з кацапів бабло вибивати? ти б міг і задурно попахати нічого б не всохся,чи не захтів би задурно?
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01.03.2023 22:15 Відповісти
Він, чи цілий юрідичний департамент або за власний кошт, як порошенко, наймав міжнародних адвокатів, експертів?
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01.03.2023 23:15 Відповісти
Він був керівником.
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02.03.2023 02:22 Відповісти
Тобто, добрий керевник - премія, поганий - тюрма з конфіскацією? Тоди за такими висновками потрібно ставитись до всіх без винятку керевників в країні, особливо до реформаторів, яки витратили гроши, а реформи не склались.
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02.03.2023 12:46 Відповісти
Премія була сумнівною за характером, за розміром, і як виявилося, за порядком її призначення. Саме через сумнівне призначення і її розмір виникла ситуація з таким рівнем антагонізму положень. Рішення про це прийняв не я, не президент, не суспільство, а судова інстанція. Чи це було справедливим? Мабуть так, якщо ВАКС так вирішив. Чи означатиме це тюрму з конфіскацією? Зараз можна лише гадати.
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02.03.2023 17:49 Відповісти
Прибутковість теж дуже сумнівна! На мою думку у прибутковості є два джерела: 1) Збільшення видобутку, збільшення експорту та зменшення собівартості.; 2) Збільшення ціни для внутрішіх споживачів та покладання на їхні плечі утримання трубопроводів, модернізацію системи, розподіл та іншу вигадану херню. Мабуть Коболів пішов по другому.
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02.03.2023 22:45 Відповісти
Прибутковість у фінансовому сенсі це своєчасне генерування позитивних значень прибутку у формах і за правилами встановленими прийнятим на період обліком. Збільшення чи зменшення не має відношення до поняття прибутковості, якщо вона зберігається позитивною. На збільшення-зменьшення можуть впливати дуже багато факторів, зокрема і зміна правил обліку. Що не означає, що споживач не має сплачувати справедливу ціну з урахуванням всіх витрат, які враховані за правилами. Якщо споживач ніколи не платить, рано чи пізно він заплатить за все. Приклад - дешевий кацапський газ, електрика з білорусі за рахунок розвитку власних джерел, тощо.
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04.03.2023 04:08 Відповісти
До вітренка, за ту ж премію, притензій не маєте, як і плісняві судді? Навіть за банкрутцтво, прибуткового "нафтогазу",під його керівництвом?
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02.03.2023 10:10 Відповісти
Маю надію, що вітренко буде наступним!
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02.03.2023 12:34 Відповісти
Даремно сподіваєтесь. Баканов, степанов, шевченко, тимошенко, демченко, таран, венедіктова, богдан, трухін, хомчак і т.п.
Він ліг під коломойського-зЕрмака. Пліснява СВОЇХ не чіпає. Багато знають.
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02.03.2023 15:18 Відповісти
Своїх ніхто не чіпае, а далі побачимо.
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02.03.2023 21:56 Відповісти
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02.03.2023 22:03 Відповісти
На Петрика чекаєш? Марно!
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02.03.2023 22:47 Відповісти
Ви так ні нічого і не зрозуміли, що питання не в Петрику чи Зелі. А в "термосі", "********** паличках" і "цинічних бандерах".
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04.03.2023 04:58 Відповісти
Люди, имеющие отношение к газу все являются корупционерами, это я о своем опыте. Когда в 16 году мне проводили гас, то каждый, начиная от слесаря-сварщика требовал на ровном месте минимум 200-300 гр, а кто повыше, у тех и апетиты побольше, так что тут нет ничего удивительного . Вот сейчас Николаевгаз на сайте 104ua в моем кабинете придумал на ровном месте какие-то показания, высосаные из ..., и грозится сукдом и пишет предупреждения. Вот текст моей жалобы в НКРЕКП :

На фоні війни моє звернення може казатись дрібязковим, але я хочу таки звернути вашу увагу на те, як Миколаївгаз під шумок военних дій стараеться обдурити своїх споживачів і вкрасти у них грошей. 3 січня я зайшов на сайт 104ua щоб занести дані про спожитий мною газ за грудень 22 року і звернув увагу на то, що з Нового року я повинен платити за доставку газу 254 гр.19 коп. Ціна доставки газу складаеться з вжитого газу в кубометрах за період з жовтня 2021р. по вересень 2022 року, ділиться на 12 , цим визначаеться місячна потужність, яка множиться на вартість доставки газу, у Миколаївгаз це буде 2.388 гр. за кубометр і отримуеться сума, яку треба сплачувати кожен місяць за доставку газу. Сума явно була завищенною і я звернувся на 104ua Миколаївгазу за розясненням. У відповіть мені сказали, що вони не причому, отправили на Миколаївгаззбут. Написав листа і їм. Відповіді не отримав.Щоб було вам зрозуміло, про що я пишу, наведу таблицю, яку я зробив для порівняння. Мій особистий рахунок на сайті 104ua в Миколаївгаз : 1000344256

З лівої сторони вказаний місяць, потім показання лічильника за данний місяць, потім різниця, скільки я спожив газу і права колонка - данні від Миколаївгазу. Переважна більшість показань від Миколаївгазу не співпадають з моїми данними. Я сплачую за газ через Приват24 і в мене е всі копії квитінцій про оплату за кожен місяць, завірені печаткою Приватбанком, тому являються документом, на відміну від даних Миколаївгазу, які просто придумані. Особливо виділяються дані за квітень, в який я спожив 79 кубів газу а вони намалювали 155 кубів. Я розрахувався за вжиті мною 79 кубів газу, а з Миколаївгазу був звінок, що я винен ще 660 гр. і вони подадуть в суд, щоб я заплатив їм. Ну а вишенька на тортик - жовтень 2021 року, коли я спожив 33 кубометра, а ці артисти намалювали 370 кубів газу, я стільки не споживаю в самі холодні зимові місяці. І мені вже виписали попередження про відключення газу, як що я не розрахуюсь з ними за придумані ними цифри, взяті із стелі.

Місяць------- показання лічильника------спожито газу---------дані від Миколаївгазу

Лічильник №774734

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жовтень 21р.------ 7715 - 7682 = ----------------33 куб.м.----------370,13 куб. м

Листопад 21р. -----7821 - 7715 = ----------------106 куб. м-------- 50,62 куб.м

Грудень 21р. -------7982 - 7831 = ------------161 куб. м------- 230.03куб.м

Січень 22р----------8169 - 7982 = ------------187куб.м---------202.56куб.м

Лютий 22р ----------8321 - 8169 = ------------152 куб. м------- 152куб.м

Березень 22р.------ 8485 - 8321 = -------------164 куб. м----- 77.01куб.м

Квітень 22р. --------8564 - 8485 = -------------79 куб. м------ 155.11куб.м

Травень 22р.--------8575 - 8564 =--------------11 куб. м------ 10.88куб.м

Червень 22р. -------8580 - 8575 =---------------5 куб. м--------- 16куб.м

Липень 22р.-------- 8585 - 8580 =--------------5 куб. м ---------- 0

Серпень 22р.--------8589 - 8585 =------------4 куб. м---- 9 куб.м

Вересень 22р. ------ 8593 - 8589 =------------- 4 куб. м------ 4куб.м

По моїм розрахункам з жовтня 2021р по вересень 2022р. виходить :

8593 куб м.(вересень 2022р) мінус 7682 (жовткнь 2021р) = 911 куб. метрів

Ділим на 12, отримуем установлену потужність 75.92.

Установлену потужність множим на ціну доставки газу, установлену Миколаївгазом,

2.388гр. за куб. метр. Виходить 181гр. 29 коп. Миколаївгаз требує 254гр.19 коп.

При моїй пенсіі 2784гр (стаж 41 з половиною років) якось не дуже хочеться переплачувати 79гр.90коп

Розберіться будь ласка з цими злодюжками. Я не думаю, що я в них такий один, у них може бути ціла система обкрадання.

Уже і звонили по телефону і присилали попередження про відключення, погрожували судом. По документам, оригінали яких я можу надати це признаками рекету з боку Миколаївгазу та Миколаївгаззбуту Але я здаватись не збираюсь, вчора написав скаргу в Кабінет міністрів, а якщо на допоможе, напишу заяву в поліцію
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01.03.2023 19:22 Відповісти
Не мав він ніякого права виписувати собі таку премію! Це зовсім не його заслуга !
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01.03.2023 19:22 Відповісти
Угу, коли футбольна команда виграє, то це не заслуга тренера. Він же голи не забивав!
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02.03.2023 03:45 Відповісти
Усі забувають що Кобелев працював в госкорпорації. В госкорпораціяї Заходу можно зарплатню мати не білше ніж 8 мінімалок. Це включно з преміями !
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01.03.2023 19:28 Відповісти
це неправда
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01.03.2023 19:54 Відповісти
якого заходу, що ти верзеш. в кожній країні свої закони.
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01.03.2023 20:01 Відповісти
@https://biz.censor.net/user/559068

> Усі забувають що Кобелев працював в госкорпорації. В госкорпораціяї Заходу можно зарплатню мати не білше ніж 8 мінімалок. Це включно з преміями !

Дякую, давно так не сміявся!

Уявив собі директора якої-небудь СДС (центр за контролю за захворюваннями) з погодинною зарплатнею у $5 х 8 = $40. Це ж цілих $80000 в рік виходить, а у гривнах то і понад 3 мільйони!
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02.03.2023 05:19 Відповісти
Зебіл-триндобол
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02.03.2023 06:36 Відповісти
Тут богато людей не в темі. Треба було слідкувати як це робилось 5 років тому. Кобелев зробив подарунок Московії більше 10 млд.дол. відмовившись від судового позиву. И тільки позів на 2, 25 млд виграли в суді. Тоді відомій юридичний фірмі заплатили також богато мільйонів доларів.
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01.03.2023 20:32 Відповісти
Це не Коболєв зробив, так само, як і не він успішний кейс. Але це сталось за його керівництва. А збитки - після нього.
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02.03.2023 02:18 Відповісти
Зебіл-триндобол. Відмовились від подальших позовів за вказівкою клована оманського
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02.03.2023 06:37 Відповісти
Україна (презЕдент) відкликав позови, які Коболев вів в міжнародних судах, для того, щоб змотатися в Париж та глянути в очі.
При Порошенкові Україна виграла позов на 2,9 млірд. І позовів було на, приблизно, 20 міліардів.
"Від імені уряду України угоду підписав міністр юстиції Денис Малюська, від імені "Газпрому" - заступник голови правління компанії Катерина Бурмістрова."

Ми бідні й у війні, бо зЕмбі, не думають своє башкою і не цікавляться фактами. За них думає каломойський-дерьмак, ротом раєвської (сосійчук), тому вони на виборах голосують заКогоУгодно, як ***** веліло.
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02.03.2023 10:24 Відповісти
Я НИЧЕГО не понимаю
В газовой сфере
Но хочуть спросить
Если бы министр в правительстве ЧЕРЧИЛЛЯ
БРИТАНСКОГО Черчилля
Во время войны
Заключил бы выгодный контракт
И получил бы за него премию
Огромную премю
В то время как
Британская экономика
Надрывалась
Скажите - что сделали бы с Черчиллем
Простые британцы
Которые воевали
Жили под бомбежками
Экономили на всем
Есть буква закона
А есть мораль
По закону,возможно
Коболев прав
Но то,что он сделал
Аморально
Абсолютно аморально
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01.03.2023 21:21 Відповісти
що аморально,те що він опустив кацапрів,злив їхні притензії до нас на 54 млрд баксів,і ще й з них майже 5 ярдів витяг,що тут аморального, не знаєте про що то хоч мовчіть.
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01.03.2023 22:13 Відповісти
Вот интересно
Главнокомандующий ЗСУ ЗАЛУЖНЫЙ
Который более всех в мире
" опустил кацапов"
Попросил выписать себе премию ?
Не знаю
Знаю ,что подаренный Залужному
Миллион долларов
Главнокомандующий
Отдал украинской армии
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01.03.2023 22:56 Відповісти
ясно їсти в голову то ваше все,телемарахвон не вимикайте бо пропустите як буба "деокупує" ще й Харків.
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02.03.2023 00:47 Відповісти
ти, убоге, знаєш хоч ЩОСЬ про Черчіля? той випив віскі і скурив сигар під час ІІ світової війни в еквіваленті бюджету Луцька!))) не кажучи про те, що він дуже добротно вдягався і їв! і , британці про це ДОБРЕ ЗНАЛИ! але, на щастя британці не тупі люмпени і комуняки і , таки виграли... а, ви думайте далі, що , якщо мільярдер - корупціонер одягнув одяг бомжа і запустив борідку , то він вже й Черчіль!)))) тобто , знімайте лапшу мівіну з вух і вірте в бомжуватого черчіля!
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01.03.2023 22:53 Відповісти
Зебіли всі такі тупі, чи в тебе жовта майка лідера?
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02.03.2023 06:39 Відповісти
Росія вже тут ,в центрі Києва .

Премія за Стокгольм

Справа, у рамках якої Коболєва звинуватили в розкраданні 229 млн грн, стосується https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/9/637633/ виплати премій за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом" у 2018 році.

Тоді українська компанія відсудила в російського газового монополіста 4,6 млрд дол у справі про транзитний контракт. У тому ж році наглядова рада державного "Нафтогазу" затвердила рішення про виплату премій правлінню НАК.


Наглядова рада на боці Коболєва

"Насправді рішення про це ухвалила наглядова рада "Нафтогазу". Коболєв як голова правління тільки подав наглядовій раді прохання про розгляд питання нарахування премій, але самостійного рішення ухвалювати не міг.

Наглядова рада мала незалежних юридичних радників, достатньо часу та компетенції, щоб ухвалити зважене рішення, яке відповідало світовим практикам", - наголошують адвокати звинуваченого.

Після вручення підозри за Коболєва https://biz.nv.ua/ukr/markets/kolishni-chleni-naglyadovoji-radi-naftogazu-zastupilisya-za-kobolyeva-novini-ukrajini-50299245.html заступилися й колишні члени наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Гейден. Вони спростували тезу, що колишній голова правління начебто ввів їх в оману.

Вони наголосили, що премія була виписана відповідно до світових практик корпоративного управління.
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01.03.2023 21:37 Відповісти
Коболеву официальной зарплаты в Нафтогазе
В 2000000 / 2 миллиона/ гривен
Не хватало на жизнь?
Он попросил премию?
Чтобы не так бедствовать
На тяжелой работе
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01.03.2023 23:17 Відповісти
від тебе совком тхне за кілометри...
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02.03.2023 02:42 Відповісти
Дивно, галина бобровп, а ініціали ТП)))
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02.03.2023 06:41 Відповісти
бачу по коментам бидло раде.ну що ж можу привітати бидло з тим що тепер ніхто не захоче ні за що братись ,бо нах воно треба а коли бидло скавчить про те що дофіга собі наміряв,то хай тепер бидло ****** вибивати гроші з кацапів,і задурно ,бидло ж любить бідноту)))
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01.03.2023 22:11 Відповісти
На виході всі ваші ьупі зебільні домисли здуються, про що будете волати далі?
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02.03.2023 06:43 Відповісти
Це західний тип корупції, коли крадуть із прибутку.
У нас же доводять до банкрутства, крадуть зі збитків, потім за безцінь віддають, а неліквідні активи приватизують, як "законне" рішення Зелі забрати у Бені УкрНафту із заборгованостями та відсутніми нафтопродуктами - націоналізація збитків, приватизація дохов, коли віджимають робочий бізнес)
Але все одно це корупція - виписав сам собі вдруге премію в мільйони доларів, упіймав ДжекПот і ще раз упіймав
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02.03.2023 00:23 Відповісти
З нього лише хочуть стягнути цю премію і все. Якби він хоч трохи не цінував ці гроші чи розцінював їх завищеними, неадекватними тій обстановці чи цій обстановці в країні, пішов би на досудову угоду з НАБУ, повернув би гроші та справу з кінцями. Але він вважає ці гроші - другу премію собі - абсолютно справедливо і адекватно заробленими, тобто в нього ставлення до державної служби як до бери стільки, скільки унесеш, причому наші ліберальні бандерлоги кричать, що ніхто інший не візьметься за такий заробіток, коли два рази поспіль виграєш в державному казіно ДжекПот.
На Заході хіба хтось із менеджерів приватних компаній йде на держслужбу заради такого феєричного заробітку, щоб без будь-якої формули зі стелі виписувати собі премії двічі?)
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02.03.2023 02:03 Відповісти
Взагалі, реформи повинні відповідати якимось критеріям, щоб називатися реформами, наприклад, повинні бути збалансиронними, несуперечливими, недеструктивними, ті не повинні викликати дисбаланси та суперечності саме в цей момент. Не можна взяти якусь "реформу" і чекати, що вона приживеться і дасть якесь прискорення, просто тому, що це інша форма структура або тому, що вона тепер прописана в законах, як вважають західні партнери - прийміть закон, а потім уже розберемося, чи жива ця дитина або мертвонароджене)))
На Заході є теорія про трансформацію держави в західну державу - там три типи реформ і проводити їх треба одночасно і швидко, тоді все вийде, у нас же все затяглося і в незрозумілій стадії перебуває, щоб вважати якісь "реформи-підручника" дієвими)
А в країні, де є військовий конфлікт з РФ, де знову впав долар, як результат того, що ліберальні бандерлоги вивели гроші з країни і казали, що бюджет був незбалансований і така девальвація справедлива та очікувана, ця премія Коболєву, як і премія Лещенка, Найма, таких же спеціалістів у державному управлінні як Ківа, це ніяка не вершина реформ, насправді це насмішка наших ліберальних бандерлогів)
Бачите, що їх цього всього вийшло)
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02.03.2023 02:39 Відповісти
Відпустять тишком. Недаремно ж він всю премію одразу мамі в Америку переказав. Так і пояснив - щоб потім не забрали назад. Знав, що не все чисто там.
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02.03.2023 07:13 Відповісти
Панове, припиніть цей увесь непрофесійний "срач". Питання дуже просте - представленням інтересі Нафтогазу у цій справі в МІЖНАРОДНИХ судах займалась, наскільки я пам'ятаю, знана адвокатська фірма з Нідерландів. Саме вона готувала матеріали, вибудовувала стратегію судового захисту прав, АРГУМЕНТОВАНО ДОКАЗУВАЛА позицію Нафтогазу і ПЕРЕКОНАЛА СПРАВЖНІХ суддів у правоті України. За свою справжню ПРОФЕСІЙНУ адвокатську роботу, фактично за виграш України в цьому суді вони ПРАВОМІРНО отримали гонорар в 24 млн. Євро. Саме вони - творці цієї перемоги. А тут виліз Коболєв і надувши щоки почав розповідати який він молодець та переможень в суді щоб НЕЗАСЛУЖЕНО злупити собі космічну премію. Як практикуючий юрист з 31 річним стажем я добре розімію цю ситуацію і не можу собі уявити, щоб у випадку подібного судового виграшу у поважній приватній фірмі крім виплати заслуженого гонорару справжнім творцям перемоги - адвокатам, найманий керівник узявся б себе фантастично преміювати. Це - нонсенс! Так, якісь помірні бонуси, але -КОСМОС?!! Та я забув, що це державна контора і тут яйці можна по 17,00 грн))). І на закінчення - я чомусь не бачу бійки між українськими олігархами та Маском за термінове прийняття на роботу такого супер-пупер менеджера як Коболєв з його мільйонними апетитами. Адже це САМЕ ВІН врятував Нафтогаз та й усю Україну)) Рівних йому ненмає і т.д.)))
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02.03.2023 09:00 Відповісти
Якщо Ваші твердження вірні і це так, то чому при інших керівниках не було таких дій, рішень і виграшів в судах? А одні програші .
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02.03.2023 11:26 Відповісти
Про что вы блеете, дети?
Вопрос заключается в запутанных и противоречивых подзаконных актах, в которых вы нихрена не понимаеете.
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02.03.2023 09:30 Відповісти
У певних колах йде обговорення стосовно Вітальку на царствіє, а прем"єром до нього Коболєва.
При такому розкладі - проли підуть і ще раз проголосують за найвеличнішого лідора всесвіту.
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02.03.2023 09:32 Відповісти
Правда про ,,Нафтогаз" при коболеві і зараз.
Так під керівництвом коболєва був виграний суд і був багатомільярдний прибуток з якого виписувались преміїї собі в карман, а прибуток йшов у казну і невідомо куди.
Зараз у ,,Нафтогазу" нема прибутку, та нема таких багатомільйонних премій бо усі зароблені кошти ,,Нафтогаз" вкладає у нові бурові вишки, та підключення нових скважин у газову мережу України.
Хто буває на сумщині, та полтавщині той бачить це.
ТО ХТО БІЛЬШЕ ДЕРЖАВНИК ???????
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02.03.2023 09:41 Відповісти
не можна рефлорми проводити в нашій країні.І премія біла в 10 лямів $ оео ріже а за особняк в центрі Києва "слуги" вже забули.
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02.03.2023 11:17 Відповісти
Шкода що такі рішення призводять до того що управляти державним компаніями будуть відмовлятись креативні, успішні, ... менеджери. А будуть приходити блатні нероби, лінтяї, діти чинуш, керівників, ставленики їх кумів мажори. Які будуть тільки красти, красти і ще раз красти. Відверто нагло , яйця по 17 тому свідчення.
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02.03.2023 11:40 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/28714
Може, видам секрет Полішинеля, але ексглава НАК «Нафогаз України» Андрій Коболєв повернувся в Україну… на запрошення Офісу президента. З тим, щоб стати радником президента з економічних/енергетичних питань. Ніби такою була рекомендація наших західних партнерів.

Натомість Коболєв після повернення отримав… підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн

Сьогодні суд призначив ексглаві «Нафтогазу» 229 млн грн застави з обовʼязками. Він зобов'язаний не відлучатися з України, не спілкуватися зі свідками та здати закордонний паспорт. А ще… НАК попросив визначити себе як потерпілу сторону (самостійна ініціатива, ага).

Я особисто не знайомий з Коболєвим. Чув про нього багато і різного. Але цей показовий кульбіт Офісу президента - цікавий. Передовсім тому, що виглядає як диверсія на майбутнє. Мовляв, ніхто нам не указ, самі будемо визначати, що робити і саджати, кого вважаємо за потрібне.

Все було б чудово. Якби був дійсно закон один для всіх, а президент не приносив на зустрічі з послами для аргументації тих чи інших дій кримінальні провадження (до речі, як він міг їх отримати?) .

Запит суспільства на справедливість, звичайно, є і буде. І чим далі - тим важче буде розділити, що є справедливим. Бо у кожного буде своя правда (як і підлість).

Мені важко коментувати мільйонні премії. Але я добре пам'ятаю, як перший глава НАК Ігор Бакай роздавав своїм секретаркам на дні народження «Мерседеси». Це при тому, що річної офіційної зарплати Бакая вистачило б хіба що на колесо від цієї машини.

Так що все пізнається у порівняннях. І мораль теж. (с) Віктор Шлинчак
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02.03.2023 12:16 Відповісти
таких людей как Коболев у нас в стране единицы. Люди способные заставить госкорпорацию работать в прибыль, способные ввязаться в международные суды с заведомо слабой позиции против более могущественного с финансовой точки зрения оппонентом, и тем не менее поставить его раком в суде. Это ценные кадры, которыми нельщя разбрасываться. Но зеленые - это пролетариат. У них одно в башке - "не высовывайся" да "что тут думать - взять да поделить". Шариковщина. И быть патриотом - к сожалени. не означает не быть шариканутым пролетарием
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02.03.2023 13:06 Відповісти
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