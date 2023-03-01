Податкову амністію завершено: До держбюджету вдалося зібрати лише 550 мільйонів за півтора роки

За півтора роки в рамках кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб задекларовано 8,8 млрд грн. Сума задекларованого до сплати збору склала 547,5 млн грн.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Добровільне декларування активів (податкова амністія) завершилося. Станом на 1 березня 2023 року подано 845 декларацій, загальна вартість задекларованих активів – 8,82 млрд грн. Загальна сума задекларованого збору – 547,5 млн грн", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що лише протягом останніх двох тижнів в рамках "податкової амністії" задекларовано 2,6 млрд грн.

"Майже 30%. При цьому багато хто не встиг скористатися унікальною можливістю", – додав депутат.

Читайте також: Податкова амністія не зацікавила цільову аудиторію, – Гетманцев

Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб. Вона мала тривати рік, до 1 вересня 2022 року, однак під час повномасштабної війни її продовжили до 1 березня 2023 року.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі №1539-ІХ, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Як говорив тоді Гетманцев, участь у податковій амністії дозволить уникнути складнощів під час перевірки законності походження коштів у майбутньому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив можливі надходження від податкової амністії "хоча б" у мільярди гривень.