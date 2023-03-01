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Новини
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Податкову амністію завершено: До держбюджету вдалося зібрати лише 550 мільйонів за півтора роки

налоги,амнистия,коррупиця,сбережения

За півтора роки в рамках кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб задекларовано 8,8 млрд грн. Сума задекларованого до сплати збору склала 547,5 млн грн.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Добровільне декларування активів (податкова амністія) завершилося. Станом на 1 березня 2023 року подано 845 декларацій, загальна вартість задекларованих активів – 8,82 млрд грн. Загальна сума задекларованого збору – 547,5 млн грн", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що лише протягом останніх двох тижнів в рамках "податкової амністії" задекларовано 2,6 млрд грн.

"Майже 30%. При цьому багато хто не встиг скористатися унікальною можливістю", – додав депутат.

Читайте також: Податкова амністія не зацікавила цільову аудиторію, – Гетманцев

Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб. Вона мала тривати рік, до 1 вересня 2022 року, однак під час повномасштабної війни її продовжили до 1 березня 2023 року.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі №1539-ІХ, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Як говорив тоді Гетманцев, участь у податковій амністії дозволить уникнути складнощів під час перевірки законності походження коштів у майбутньому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив можливі надходження від податкової амністії "хоча б" у мільярди гривень.

Автор: 

амністія (42) податки (2457) Податковий кодекс (234) Гетманцев Данило (494)


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Топ коментарі
+9
тільки ЛОХ довірить свої гроші ЗЕЛЬЦМАНЦЕВИМ
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01.03.2023 20:26
+7
від того щр вкрали не зібрали і сотоі частини. сміх. самі крадуть самі шукають
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01.03.2023 18:56
+6
Оце тобі й на (( А я ж так сподівався що найвеличніший борець із олігархами заставить Бєню крадене у Приваті легалізувати , не багато -мало а мільярдів з двадцять у бюджет могло б добавитися у вигляді податків ( про відшкодування помовчу ) . Я розчарований (( А вже планував на базар за бюстиком збігати і іконкою .........
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01.03.2023 19:09
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від того щр вкрали не зібрали і сотоі частини. сміх. самі крадуть самі шукають
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01.03.2023 18:56 Відповісти
1/1000 !
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01.03.2023 21:36 Відповісти
Оце тобі й на (( А я ж так сподівався що найвеличніший борець із олігархами заставить Бєню крадене у Приваті легалізувати , не багато -мало а мільярдів з двадцять у бюджет могло б добавитися у вигляді податків ( про відшкодування помовчу ) . Я розчарований (( А вже планував на базар за бюстиком збігати і іконкою .........
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01.03.2023 19:09 Відповісти
та да..сегодня наши слуги подтвердили наше доверие к ним, про 100% надбавку...
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01.03.2023 19:38 Відповісти
тільки ЛОХ довірить свої гроші ЗЕЛЬЦМАНЦЕВИМ
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01.03.2023 20:26 Відповісти
арестович прокоментував головні досягнення зе згаї:
Ринок землі - про**алі
Податкова амністія - про**алі
Гральний бізнес - про**алі
Ринок тютюну - про**алі
...
Україну намагались теж, але пагані не 73 завадили.
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01.03.2023 21:23 Відповісти
створили структуру
в,ї....али в неї мільярди
щоб вона повернула державі півмільярда
Коперфільд бездар, проти зеленого ОП
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01.03.2023 23:12 Відповісти
это фиаско
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02.03.2023 10:48 Відповісти
Недоверие...
Вон Коболев, в кои то веки хотел всё по белому, 10 миллионов долларов премией выплатить при всех, себе , а не слить в офшоры, и что, чем закончилось? Уголовное дело.

Так и все остальные, сейчас думает засвечу суммы, кто знает, что будет через пару лет, не, надёжнее скрывать
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02.03.2023 10:56 Відповісти
Ну что??Тупица Гетманцев!!Обосрался со своей амнистией налогов!! Какой дурак ворюга -бизнесмен добровольно сдаст свои наворованніе бабки !!! Даже твой президент зеленский и его офшорная шавка Арахамия, много неуплаченных налогов не вернули в бюджет Украины??? Зеленкий до сих пор получает девиденты со своих фильмов и ТВ програм из Росиии..(Сваты. (95 квартал,Слуга народа и другие программы).. А вы пудрите чесным труженникам мозги.. Лучше бы сделали аудит по всем олигархам -ворюгам .и крупным торговым центрам. Вот там бы вы (при желаниии_)могли бы найти миллиарды неуплаченных налогов,, МИЛЛИАРДЫ.. Но вы же этого с Зеленским не сделаете !!Потому что это ваша совместная кормушка...
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02.03.2023 13:26 Відповісти
А як розпиналась ота *********!!!!
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02.03.2023 13:39 Відповісти

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