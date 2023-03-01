Румунія збудує понтонний міст на кордоні для збільшення експорту зерна з України, – ЗМІ

Уряд Румунії у співпраці з владою Молдови збудує понтонний міст через прикордонну річку Прут, щоб покращити транспортування вантажів із України, переважно зерна.

За даними державного секретаря румунського міністерства транспорту Іринела Скріостяну, нова понтонна переправа буде побудована на тому місці, де до 1944 року стояв зруйнований потім військами радянської Червоної Армії міст між селом Бумбата (Румунія) та Леова (Молдова), передає Інтерфакс-Україна.

Скріостяну наголосив, що понтонний міст використовуватиметься для руху як легкового, так і вантажного транспорту.

"В останні місяці уряди Румунії та Молдови оголосили про низку логістичних проєктів для покращення транспортування товарів з України, особливо зерна. Через російське вторгнення в Україну румунський порт Констанца має важливе значення для відвантаження зерна з цієї країни через Чорне море", - підсумувало польське видання Gospodarka Morska.

У 2022 році Румунія через російську агресію стала найбільшим імпортером українських зернових культур, хоча у 2021 році не входила навіть до топ-20 його імпортерів. Її частка становила 13,6% від загальної вартості постачання Україною цієї товарної групи за кордон.

За рік ця країна наростила обсяги імпорту з України у 690 разів порівняно з 2021 роком – до $1,24 млрд з $1,8 млн.