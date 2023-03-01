Місія МВФ почне роботу над новою кредитною програмою для України 8 березня, – Мінфін

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу над новою програмою кредитування для України разом із представниками українського уряду у Варшаві з 8 березня.

Як повідомив у ефірі національного телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко, очікується, що робота місії триватиме до 15 березня, передає Інтерфакс-Україна.

"Там ми погоджуватимемо і умови, і наповнення, і обсяги, і так далі. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань в рамках внутрішньої дискусії Фонду", – сказав міністр.

Марченко пояснив, що в раді директорів МВФ є "певні протиріччя", оскільки не всі країни зі 180 членів Фонду підтримують Україну.

"Тому, щоб ми отримали повний консенсус та підтримку, треба трохи попрацювати, у тому числі й усередині цієї організації", – зауважив голова Мінфіну.

Він наголосив, що українська сторона активно працює над цим.

"Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, ми мали повноцінну програму з Фондом", – додав Марченко.

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Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову багаторічну велику програму фінансування обсягом понад $15 мільярдів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, $5 млрд уряд сподівається отримати від МВФ вже цього року.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва після візиту до Києва 20 лютого заявляла, що Фонд готовий надати "значну економічну підтримку" Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

Наприкінці минулого тижня Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.