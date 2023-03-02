Литва може відмовитися від вантажів із Росії та Білорусі при проблемах із контролем підсанкційних товарів

Вантажний оператор "Литовських залізниць" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) – LTG Cargo підтримує ідею повної відмови від перевезення вантажів із Білорусі та Росії

"Ми підтримуємо цей курс. Ми не хочемо працювати з ризиковими клієнтами і не хочемо отримувати гроші за будь-яку ціну. Ми дуже чітко усвідомлюємо всі ризики, і це наш головний пріоритет – піти якнайдалі від цих ринків", – сказав генеральний директор компанії Егідіюс Лазаускас, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас, за його словами, повна відмова від вантажів з Білорусі та Росії можлива лише в тому випадку, якщо LTG не зможе контролювати підсанкційні товари, що ввозяться до Литви.

"Такий сценарій можливий, якщо будуть створені відповідні умови, якщо ці цифри (ввезення підсанкційних товарів, – ред.) наростатимуть, збільшуватимуться. Якби ми побачили, що фізично не можемо "наздогнати" їх за допомогою наших систем (контролю, – ред.), природно, було б простіше повністю "запрудити цю річку", – сказав Лазаускас.

"Наразі у нас достатньо коштів, компетенції та інструментів для того, щоб ніхто не намагався перевозити ці вантажі", – додав він.

Як повідомлялося раніше, LTG Cargo посилює контроль за перевезеннями вантажів, що прямують з Білорусі або в Калінінградську область, щоб запобігти обходу санкцій.

Так, з 1 березня всі клієнти компанії, які перевозять вантажі з Білорусі чи Калінінградської області, повинні надавти додаткову детальну інформацію та документацію та повторно подати заявки на транспортування з третіх країн. У разі виникнення підозр про спроби обійти санкції, а також при відмові клієнтів надати будь-які із запитаних додаткових документів, LTG Cargo зупинятиме перевезення таких вантажів.