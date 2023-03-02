Майже 3,5 тисячі бізнесів відмовились від податкової пільги та повернулись до сплати ПДВ, – "Опендатабот"

Рік тому, щоб підтримати бізнес на початку повномасштабного вторгнення, держава створила податкову пільгу та запропонувала замість сплати ПДВ перейти на "спрощенку": 2% податків від виторгу. У 2022 році пільгою скористалося понад 150 тисяч бізнесів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Водночас зазначається, що більшість компаній залишилась на загальній системі з ПДВ, при цьому сплачуючи більше податків та тримаючи економічний фронт.

У червні 2022 року, за даними ДПС, в Україні було понад 250 тис. платників ПДВ: 21,3 тис. ФОПів та 229,5 тисяч компаній. Відтоді відкритої інформації не було, адже доступ до реєстру було закрито.

За рік від початку повномасштабної війни все більше компаній оговтуються від кризи та самостійно повертаються до сплати податків – навіть попри те, що держава наразі не скасувала "спрощенку".

Так, станом на початок березня 2023 року вже 3 359 бізнесів повернулось на загальну систему оподаткування та сплачують ПДВ. Йдеться про 2 952 компаній та 407 ФОПів.

Серед них такі бізнеси, як "Ростдорстрой", "Метінвест" та "Галнафтохім". Загалом в Україні наразі 248 тис. платників ПДВ.

Загалом на початок 2022 року було 259 тисяч платників ПДВ, на 2021 – 267 тисяч, а у 2020 – 278 тисяч.