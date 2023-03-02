Ворог пошкодив мережі на Сумщині та Полтавщині, але дефіциту електроенергії немає, – "Укренерго"

Увечері, 1 березня, внаслідок обстрілу росіяни пошкодили мережі операторів системи розподілу у Полтавській та Сумській областях, відновлювальні роботи тривають. Водночас в енергосистемі України відсутній дефіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

До того ж зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту.

Також зазначається, що споживання відповідає рівню робочого дня та покривається українською генерацією і незначним імпортом.

Наразі в роботі перебувають усі види електростанцій енергосистеми. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів, а також сезонно – електростанції з відновлюваних джерел енергії.

Водночас через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились. Але наголошується, що при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Енергетики також продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян.