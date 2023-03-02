Біткоїн може стати резервною валютою та індексом для інших криптовалют, – Сергій Тронь

Завдяки технологічній основі біткоїн залишиться домінантним лідером і може стати резервною валютою та індексом для інших криптовалют. На відміну від біткоїна Ethereum виявився вразливим до модифікацій і людського втручання.

Про це заявив фаундер однієї з найбільших майнінгових компаній у світі White Rock Management та власник Bitcoin Magazine в Україні Сергій Тронь.

"Спробувавши майнінг обох активів (біткоїн та Ethereum, – ред.), я дійшов висновку, що фундаментальні принципи біткоїна неперевершені. Ethereum виявився вразливим до модифікацій і людського втручання. Я вважаю, що будь-яка криза – це можливість для бізнесу, тому що ринок змінюється. Висока ціна біткоїна привабила багато швидких інвестицій з нереалістичними очікуваннями. Банкрутства, які ми спостерігаємо в екосистемі, виявили проєкти, вразливі до коливань цін на біткоїн та електроенергію", – вважає інвестор.

Український підприємець прогнозує, що цифрові активи стануть новим ринковим сектором.

"Біткоїн – це набагато більше, ніж просто засіб зберігання чи обміну. У майбутньому цифрові активи стануть новим ринковим сектором нарівні з фінансами чи енергетикою. Біткоїн є домінантним лідером і залишиться флагманом назавжди завдяки неперевершеній технічній основі. А можливо він навіть стане резервною валютою та індексом для інших криптовалют.

Шлях ще довгий, після блокчейн-революції наступною має стати фінансова. На своєму еволюційному шляху людству судилося позбутися від залежності та контролю фіатних грошей. Принципи свободи вибору та прозорості біткоїна одного дня стануть основою для людських взаємодій", – продовжує Сергій Тронь.

Нагадаємо, що у 2020 році Тронь став партнером Bitcoin Magazine та домовився про спільний розвиток з власником американського Bitcoin Magazine – BTC Inc. для видання журналу на території України, Східної Європи та Центральної Азії.