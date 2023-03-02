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Новини
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Біткоїн може стати резервною валютою та індексом для інших криптовалют, – Сергій Тронь

тронь

Завдяки технологічній основі біткоїн залишиться домінантним лідером і може стати резервною валютою та індексом для інших криптовалют. На відміну від біткоїна Ethereum виявився вразливим до модифікацій і людського втручання.

Про це заявив фаундер однієї з найбільших майнінгових компаній у світі White Rock Management та власник Bitcoin Magazine в Україні Сергій Тронь.

"Спробувавши майнінг обох активів (біткоїн та Ethereum, – ред.), я дійшов висновку, що фундаментальні принципи біткоїна неперевершені. Ethereum виявився вразливим до модифікацій і людського втручання. Я вважаю, що будь-яка криза – це можливість для бізнесу, тому що ринок змінюється. Висока ціна біткоїна привабила багато швидких інвестицій з нереалістичними очікуваннями. Банкрутства, які ми спостерігаємо в екосистемі, виявили проєкти, вразливі до коливань цін на біткоїн та електроенергію", – вважає інвестор.

Український підприємець прогнозує, що цифрові активи стануть новим ринковим сектором.

"Біткоїн – це набагато більше, ніж просто засіб зберігання чи обміну. У майбутньому цифрові активи стануть новим ринковим сектором нарівні з фінансами чи енергетикою. Біткоїн є домінантним лідером і залишиться флагманом назавжди завдяки неперевершеній технічній основі. А можливо він навіть стане резервною валютою та індексом для інших криптовалют.

Шлях ще довгий, після блокчейн-революції наступною має стати фінансова. На своєму еволюційному шляху людству судилося позбутися від залежності та контролю фіатних грошей. Принципи свободи вибору та прозорості біткоїна одного дня стануть основою для людських взаємодій", – продовжує Сергій Тронь.

Нагадаємо, що у 2020 році Тронь став партнером Bitcoin Magazine та домовився про спільний розвиток з власником американського Bitcoin Magazine – BTC Inc. для видання журналу на території України, Східної Європи та Центральної Азії.

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Чувак рекламирует свой товар. Все нормально. "Резервной валютой" это не станет никогда. Как и средством платежа.
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02.03.2023 12:28 Відповісти
..ніколи не кажи "ніколи"...
а як засіб платежу біткоїн вже є таким (нехай і не на 100%, як доллар)
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02.03.2023 13:11 Відповісти
Шо, вже можна бігти у гастроном із біткоїним?
А де чегру займати?
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02.03.2023 16:01 Відповісти
гастрономи з чергами для тих, кому "тЫрнет и даром не нУжон", ну та то вже їхні проблеми...
біткоін, як і "папірці з водяними знаками" - лише тільки інструмент (тільки продвинутіший), як, до прикладу, простий олівець, що ним можна або написати поему чи картину або виколоти око..
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02.03.2023 16:12 Відповісти
Ты не ответил на вопрос.
Мне сейчас в Полтаве нужны продукты питания, на счетах "до буя биткоинов"", куда из перевести, что бы пойти потом в гастроном и купить по списку товары, а если всех не найду, то в другой гастроном. Времни - один час. Время пошло.
Отвечай без звиздежа, пошагово.
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02.03.2023 16:44 Відповісти
те, у кого "на счетах "до буя биткоинов", такие вопросы не задают.. так шо со звиздежем - обратитесь к зеркалу, в один шаг..
..и да, привет родной Полтаве и Алмазному
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02.03.2023 16:59 Відповісти
Слился, "языкоболт"? А щеки как надувал то!
" як засіб платежу біткоїн вже є таким"! Дырка тебе от бублика, а не "засіб платежу".
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02.03.2023 20:30 Відповісти
"А щеки как надувал то" - в Полтаве так не говорят, засланец
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02.03.2023 20:47 Відповісти
або велетенською мильною бульбашкою
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02.03.2023 13:03 Відповісти

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