США закликають союзників запровадити санкції проти Китаю в разі військової підтримки РФ, – ЗМІ

Сполучені Штати ведуть переговори зі своїми близькими союзниками щодо можливості запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у війні в Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох американських чиновників та інші джерела.

Консультації, які все ще перебувають на ранній стадії, мають на меті заручитися підтримкою низки країн, особливо тих, що входять до "Великої сімки" (G7), щоб скоординувати підтримку будь-яких можливих обмежень.



Які саме санкції запропонує Вашингтон, поки не зрозуміло.



Як пише видання, Вашингтон та його союзники останніми тижнями повідомляли, що Китай розглядає можливість надання зброї Росії. Пекін, зі свого боку, цю інформацію заперечує.



Початкові кроки адміністрації Байдена щодо протидії підтримці Росії Китаєм включали неформальну роз’яснювальну роботу на рівні персоналу та дипломатів.

За словами джерел, американські чиновники закладають основу для потенційних дій проти Пекіна з основною групою країн, які найбільше підтримують санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну рік тому.



Поки що кроки Вашингтона не призвели до більш широкої згоди щодо будь-яких конкретних обмежувальних заходів проти Пекіна.

Як повідомлялося, 24 лютого "Велика сімка" заявила, що вживає заходів проти третіх країн, які "матеріально підтримують війну Росії в Україні", підтвердивши "свою непохитну підтримку України так довго, як це буде потрібно".