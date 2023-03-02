"Укргазвидобування" у перші дні повномасштабної війни підпільно видобувало газ на окупованих територіях, – ексдиректор

Держкомпанія "Укргазвидобування" у перші дні повномасштабної війни підпільно видобувало газ на окупованих територіях.

Про це повідомив колишній т.в.о. гендиректора компанії Олександр Романюк, передає LIGA.net.

"В перший тиждень ворог захопив Балаклію. А це за 20 кілометрів від центрального офісу філії Шебелинкагазвидобування. Це означало, що під окупацію потрапило близько 40 наших родовищ – з людьми, транспортом, буровим та іншим обладнанням", – розповів він в інтерв’ю виданню.

За його словами, основним завданням на той момент було врятувати людей, допомогти Збройним Силам України й одночасно – втримати видобуток.

"Буквально під кулями наші хлопці заправляли військову техніку на наших заправках, видобували газ на окупованих територіях і перенаправляли його на підконтрольну. Хлопці тоді сильно ризикували. На жаль, деякі з них за це поплатилися. Коли їх знайшли зрадники та вороги, – там були тортури й все що завгодно. Слава Богу, що вижили. Всі вони – справжні герої", – розказав Романюк.

За його словами, компанія внаслідок війни отримала близько $1 млрд збитків. До цієї суми входять втрати видобутку, знищені об’єкти інфраструктури й обладнання.

"Прильоти по наших об’єктах почалися з другого тижня вторгнення, коли були захоплені Балаклія та Куп’янськ. Також росіяни їх регулярно знеструмлювали, обстрілюючи з артилерії. Лінії, які дають електроенергію нашим об’єктам, їм точно були відомі.

На жаль, оркам зрештою вдалося знищити один із мегакритичних для "Укргазвидобування" об’єктів – Шебелинський ГПЗ. Тільки за літо по заводу прилетіло приблизно 50 мін, снарядів і ракет. Він знаходився за 13 км від ворога", – сказав Романюк.

На початок 2023 року в компанії через війну загинули 13 співробітників, десять із них воювали у лавах ЗСУ.