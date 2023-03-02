Тіньовий флот для перевезення російської нафти щомісяця збільшується на десятки танкерів, – CNN

Росія збільшує обсяг танкерів для транспортування нафти. Щомісяця тіньовий флот додає від 25 до 35 суден.

Як пише CNN, загалом для перевезення російської нафти використовується близько 600 танкерів (10% світового ринку).

Старший аналітик компанії Kpler Метью Райт ділить судна, які перевозять російську нафту, на дві категорії: "сірі" й "темні кораблі".

Як уточнює телеканал, "сірі кораблі" було продано європейськими власниками фірмам на Близькому сході і в Азії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "Темні кораблі" належать іранським і венесуельським компаніям.

Як уточнив Райт, у більшості випадків "темні кораблі" відключають систему автоматичної ідентифікації, яка дозволяє визначити судна, їх габарити й маршрут, тому відстежити їх практично неможливо.

Попри те, що західні країни заборонили більшу частину імпорту російської нафти, заборони доставляти її покупцям для іноземних суден немає, зазначає CNN.

За даними Kpler, на судна європейських власників у січні припало 36% обсягу торгових операцій із російською нафтою.