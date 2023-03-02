Інфляція у єврозоні сповільнилася до 8,5%, але базовий показник досяг рекордного рівня

Споживчі ціни в єврозоні у лютому зросли на 8,5% у річному вираженні. Таким чином, інфляція трохи сповільнилася порівняно з 8,6% у січні.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу, передає Інтерфакс-Україна.



Утім, попри сповільнення інфляції, вона все одно виявилася значно вищою за консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, який передбачав послаблення темпів зростання споживчих цін до 8,2%.



Зростання цін на енергоносії в єврозоні в лютому сповільнилося до 13,7% з 18,9% у січні, тоді як зростання цін на харчі, алкоголь і тютюнову продукцію прискорилося до 15% з 14,1%.



Споживчі ціни без урахування харчів та енергоносіїв (індекс CPI Core) минулого місяця збільшилися на рекордні 5,6% у річному вираженні після зростання на 5,3% у січні. Експерти в середньому прогнозували збереження січневих темпів зростання показника.



Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця підвищилися на 0,8% щодо січня, коли показник знизився на 0,2%.