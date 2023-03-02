БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
876 2

Російський олігарх Дерипаска вважає, що вже наступного року в Росії не буде грошей

дерипаска,олег

Російський олігарх та співвласник одного з найбільшого у світі виробника алюмінію "РусАл" Олег Дерипаска вважає, що внаслідок чинної економічної політики в Росії вже в 2024 році "не буде грошей".

Про це він заявив на Красноярському економічному форумі, передає Радіо Свобода із посиланням на росЗМІ.

"Держкапіталізм… – це шлях у нікуди. Я з жахом спостерігаю ті ресурси, які за минулий рік витрачені, мабуть, марно. Раніше я думав, що це мільярди, а зараз, я дивлюся, рахунок уже йде на трильйони. Лише ринкова основа економіки, лише питання, що регулюються конкурентним середовищем (допоможуть країні)… Грошей не буде вже наступного року", – сказав він.

Олігарх стверджує, що "будуть потрібні іноземні інвестори".

"Іноземний інвестор дивитиметься на те, як російський інвестор заробляє, які у нього умови. Якщо ми не створимо ці умови і не зможемо забезпечити привабливості наших ринків, ми так і мріятимемо і в 2033 році говоритимемо ті ж слова", – сказав Дерипаска.

Також російський бізнесмен запропонував скоротити кількість російських чиновників у 2-3 рази, а співробітників правоохоронних органів – "у пару разів", передає Forbes. 

За його словами, та кількість чиновників, яка є в Росії зараз, це "серйозний тягар" для економіки, особливо в умовах санкцій та "інших складнощів".

Олег Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента РФ Владіміра Путіна, контролює або володіє значними частками груп компаній "Русал" (один із найбільших світових виробників алюмінію), "Базовий елемент", "Ен+ груп".

Автор: 

Дерипаска Олег (158) олігарх (256) росія (14372)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один почав соплі пускати.
показати весь коментар
02.03.2023 14:12 Відповісти
одного з найбільшого у світі виробника алюмінію "РусАл" Джерело: https://biz.censor.net/n3403198

Так, при чому заводи по всьому світу, наприклад, в Екваторіальній Гвінеї..
показати весь коментар
02.03.2023 17:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 