Індія купує російську нафту значно дешевше за граничну ціну в $60, – Bloomberg

Індія купує нафту в Росії суттєво дешевше за встановлену країнами G7 "стелю" цін – на думку посадовців США, це добре як для індійської економіки, так і для стабілізації нафтових ринків.

Як пише Bloomberg із посиланням на слова топпосадовців Держдепартаменту, які висловилися на умовах анонімності, Адміністрація Байдена продовжить обговорювати з урядовцями питання закупівлі Індією російської нафти, але поки задоволена тим, що Нью-Делі купує нафту за цінами, значно нижчими за встановлену "стелю" цін, передає enkorr.

Закупівлі Індією російської нафти – постійна тема обговорення між США й Індією, оскільки Вашингтон прагне позбавити Росію доходів для фінансування військової машини у війні проти України. На думку чиновників, те, що Індія купує нафту зі значними знижками порівняно зі "стелею" цін, добре як для індійської економіки, так і для стабілізації нафтових ринків.

Протягом останніх місяців залежна від імпорту Індія скористалася можливістю, яку дала їй знижка на російську нафту. Трохи більше року тому вона майже не купувала нафту з Росії, натомість нині південноазійський ринок став визначальним для Москви через закриття західних ринків.

Це навряд чи зміниться, навіть якщо Китай знову відкриється після тривалого карантину через пандемію.

Однак можливість Індії отримати вигоду від нижчих цін наразі стикається з деякими проблемами. Керівники нафтопереробних і банківських підприємств розповіли, що необхідність довести, що імпорт відповідає обмеженням у $60 за барель, тепер вимагає додаткових кроків і перевірок, що може вплинути на обсяги закупівель.

Раніше повідомлялося, що тіньовий флот для перевезення російської нафти щомісяця збільшується на десятки танкерів.

У грудні 2022 року почало діяти ембарго Євросоюзу на постачання нафти з Росії морем. Тоді ж ЄС запровадив санкції щодо експорту до Росії технологій, необхідних для нафтопереробки. Окрім ЄС, обмеження на імпорт російської нафти запровадили також США та Велика Британія.

У грудні ж була встановлена стеля на російські нафтові поставки на рівні $60 за барель. 5 лютого набули чинності аналогічні обмеження щодо нафтопродуктів із Росії. Для них встановлено дві стелі: на рівні $100 за барель (для дизельного палива та інших дорогих нафтопродуктів під час продажу третім країнам) та $45 за барель (для більш дешевих нафтопродуктів).

Наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на цінову стелю, за яким забороняються поставки за контрактами з таким обмеженням.

Через скорочення доходів Мінфін та Центробанк РФ у січні вперше з весни 2020 року повернулися до продажу валюти на внутрішньому ринку. Крім того, в уряді обговорюється "одноразовий добровільний внесок" бізнесу до бюджету.