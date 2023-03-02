Росіяни не можуть отримати $500 мільйонів виплат за євробондами Білорусі, – ЗМІ

Російські інвестори не можуть отримати виплати за єврооблігаціями Білорусі, обсяг недоотриманих платежів оцінюється у $500 млн.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на місцевих інвестбанкірів.

У російські Асоціації власників облігацій (АВО) зауважили, що точну цифру назвати важко, оскільки Мінфін Білорусії не має всіх реєстрів кінцевих власників євробондів.

Міністерство фінансів Білорусії 28 лютого погасило євробонди країни на $800 млн, водночас за ними було виплачено купон на $27,5 млн. Також наприкінці лютого відбулися купонні виплати за трьома випусками на $57,2 млн. Наразі в обігу залишаються чотири випуски білоруських євробондів обсягом $2,45 млрд. Вони розміщувалися у 2017-2022 роках, їхніми андеррайтерами були Citibank та Raiffeisen Bank International (RBI).

У Мінфіні РФ заявили, що "порядок перерахування коштів за цінними паперами" Білорусі регулюється законом цієї країни, "а також емісійною документацією випусків цінних паперів" і знаходиться поза регулюванням російського законодавства.

При цьому у квітні минулого року через санкції Нацбанк Білорусі ухвалив рішення про виплату зобов'язань за єврооблігаціями у білоруських рублях, а міжнародні банки, які обслуговували платежі за цими паперами, припинили це робити. Відтак, виплати здійснюються окремий банківський рахунок, відкритий в "Бєларусьбанку".

Читайте також: ЄС розширив та продовжив санкції проти Білорусі ще на рік

Згідно з запровадженими владою Білорусі правилами, щоб отримати виплати, необхідно відкрити рахунок у білоруському банку та виконати низку інших формальностей.

Проте відкрити рахунок у білоруському банку можна лише за особистим зверненням, зауважує адвокат Балтійської колегії адвокатів ім. Анатолія Собчака Олена Менде.

"Крім того, при взаємодії з депозитарієм, особливо якщо представлені документи іноземного походження або є сумніви щодо правильності заповнення будь-яких граф, заяви можуть розглядатися дуже довго", – уточнила вона.

У результаті процес може завершитися відмовою "тільки через те, що оперативне тлумачення норм відсутнє на рівні держрегулювання, а досвіду подібних операцій немає", додала юристка.

В АВО стверджують, що зараз Мінфін Білорусі знаходиться на стадії формування нового порядку ідентифікації інвесторів та отримання ними виплат, оскільки його колишні інструкції втратили актуальність. Проте, як зазначили в асоціації, низка інвесторів повністю виконала умови (вони надали виписки, відкрили рахунок у білоруському банку тощо), але виплат так і не отримали.