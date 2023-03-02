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Новини Війна
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Росія вже втратила на війні з Україною техніки на $25 мільярдів, – Forbes. ІНФОГРАФІКА

москва,крейсер

Із 24 лютого 2022 року на війні в Україні Росія втратила понад 3 тис. танків, вартість яких перевищує $5 млрд. При цьому зараз Росія здатна випускати лише 45 відновлених та нових танків на місяць.

Як пише Forbes, за рік війни в Україні Росія втратила більшість техніки, яку мала на початок повномасштабного вторгнення.

За даними західних військових, РФ можуть знадобитися роки, аби повністю відновити техніку, пише The Washington Post. Міністр оборони України Олексій Резніков оцінює цей термін у перод від пʼяти до 10 років.

Найбільш відчутних втрат Росія зазнала у танкових військах. За 12 місяців повномасштабної війни російська армія втратила чотирикратну перевагу у кількості танків, яку мала рік тому. Причому за військовими доктринами РФ саме танкові підрозділи мали складати основу наступальних сил.

Росія навіть створила окрему танкову армію для війни проти НАТО, але вже восени Британська розвідка підтвердила, що ця армія була знищена в Україні.

Загальна вартість знищених в Україні російських танків перевищує $5 млрд. Загальні втрати техніки сухопутних військ оцінюються в $13 млрд.

Зазначається, що проблемою для відновлення цієї техніки є не тільки вартість, а й фізичні можливості російського ОПК.

Російські танкові заводи в 2022 році в середньому випускали близько 45 відновлених та нових танків на місяць, пише The Economist. В 2023 році Москва планує запустити ще два підприємства і зможе збільшити цю цифру до 110.

Інша велика проблема для РФ – встановлення на танки оптичних пристроїв і тепловізійних прицілів. Орієнтовно з середини 2000-х років Росія почала встановлювати на свої танки і бронемашини тепловізійні матриці французького виробника Thales. Зараз експорт цієї продукції заборонений через санкції.

Повітряно-космічні війська РФ втратили техніки на суму близько $11,4 млрд. Попри те, що Росія все ще має багато авації, її виробництво в майбутньому буде проблематичним – російські літаки мають велику частку імпортних комплектуючих.

Найдорожчою втратою російської техніки залишається крейсер "Москва" вартістю $750 млн.

Росія вже втратила на війні з Україною техніки на $25 мільярдів, – Forbes 01
Росія вже втратила на війні з Україною техніки на $25 мільярдів, – Forbes 02

Автор: 

зброя (888) росія (14379) збитки (1136)


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Топ коментарі
+11
Тут важнее не деньги, а время и усилия которые должны будут быть затрачены на возобновление этого дерьма. Деньги то у кацапов есть и хватит их надолго. А вот умов и рабочих рук, комплектующих и и т.д.- ой. Большинство этой техники это совок и ранний постсовок,когда ещё делали по инерции. Этого уже нет. Из нового у кацапов не так много: аналоговнетные арматы, броневички среднего пошиба, кое какие ракеты. Но это все не в таком значительном количестве, как. О что досталось от совка и инерции совка. В любом случае, как бы кацапы не пыжились, а коллективный Запад будет на 10 шагов впереди и по количеству вооружения и качеству и количеству денег и технологиям. И кое что из этого будет перепадать Украине. Пока что, вершина инженерной мысли кацапии -герань-2, аналоговнетно перекрашенный иранский мопед, остальное ещё хуже, за крайне редким исключением.
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02.03.2023 19:23
+9
В порівнянні з тим що стоїть на кону - це копійки для рашки...
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02.03.2023 19:01
+5
половина олимпиады в сочи... так что рано расслабляться.....
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02.03.2023 18:37
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половина олимпиады в сочи... так что рано расслабляться.....
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02.03.2023 18:37 Відповісти
писали в минулому році - за півроку з початку війни кацапія отримала тільки від продажу енергоносіїв 90 млрд. євро. Тому 25 млрд. то ніщо. Питання в тому чи є зараз в кацапів технологічні можливості ту техніку поповнити після санкцій???
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03.03.2023 08:49 Відповісти
В порівнянні з тим що стоїть на кону - це копійки для рашки...
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02.03.2023 19:01 Відповісти
А нам би хоч 10-15 нових танків на місяць випускати. І ще Вільха-М хоча б штук 100 на місяць
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02.03.2023 19:15 Відповісти
не на часі
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02.03.2023 22:47 Відповісти
Тут важнее не деньги, а время и усилия которые должны будут быть затрачены на возобновление этого дерьма. Деньги то у кацапов есть и хватит их надолго. А вот умов и рабочих рук, комплектующих и и т.д.- ой. Большинство этой техники это совок и ранний постсовок,когда ещё делали по инерции. Этого уже нет. Из нового у кацапов не так много: аналоговнетные арматы, броневички среднего пошиба, кое какие ракеты. Но это все не в таком значительном количестве, как. О что досталось от совка и инерции совка. В любом случае, как бы кацапы не пыжились, а коллективный Запад будет на 10 шагов впереди и по количеству вооружения и качеству и количеству денег и технологиям. И кое что из этого будет перепадать Украине. Пока что, вершина инженерной мысли кацапии -герань-2, аналоговнетно перекрашенный иранский мопед, остальное ещё хуже, за крайне редким исключением.
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02.03.2023 19:23 Відповісти
В условиях санкций им не воспроизвести утраченное скорее всего никогда. Ну может быть на протяжении 15-20 лет - но у них столько нет. И не будет.
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02.03.2023 20:29 Відповісти
відомий пустобрех маршал Жора плакався, що до 1941року не вистачило ЧА 16 000 танків нових типів. В 70-х інший маршал гігантоман Устінов удвічі перевершив "хотелки" наробили біля 30000 танків та САУ, а стратег Пу 1 порахував, що цього достатньо для Ламаншського походу. Як і в 41 році, у новій війні рашарейх втратила БТВ. А тепер по чайній ложці, навіть пропагандони примовкли.
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03.03.2023 09:16 Відповісти
та це ніщо!!! тільки від нафта/газ, під санкціями, вони отримують 1,5-2 млрд щомісяця. це тільки те, про що відомо в ЕС, а поставки в китай та індію...
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02.03.2023 19:25 Відповісти
в тебе помилка -1 млрд. щоденно.
До того ж, втрачене на 90% дісталось їм безкоштовно, з совку.
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03.03.2023 02:34 Відповісти
так, не щомісяца, а щоденно. все вірно - кацапи утилізували склади зброї, яким вже 50-70років. так загадили українську землю, що ще років 50 будем розміновувати.
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03.03.2023 10:15 Відповісти
Я щось не побачив вартість витрачених ракет "Іскандер", "Кінджалів", "Калібри" "С-300" та інших?
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02.03.2023 19:53 Відповісти
Є такий вислів: "страна пройопаних вєщєй". схоже Україна стала для 3,14дарів - країною пройопаних сотень мільярдів
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02.03.2023 20:30 Відповісти
Вопрос не в бабках. Подавляющее большинство из того что утрачено - это совковое наследие, за которое уже когда то было заплачено. Вопрос в том что утраченное - невосполнимо в ближне и среднесрочной перспективе. А долгосрочной у Мордора нет.
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02.03.2023 20:30 Відповісти
Я так розумію це ціни по залишковій вартості, тобто якби купувати таку техніку в стані б/у. Особливо це видно по флоту. Но ось якщо говорити за нове виробництво то там буде значно більше. Наприклад по флоту побудувати новий аналог крейсера Москва но при тому ще навіть більш простіший та бюджетніший це десь так мінімум 3 мільярди доларів.

Звичайно радіти особо немає чому бо все це спадок совка який міг належати нам якби ми були хитрішими та добили рф ще тоді. З іншої сторони виробництво ******** рф просто не зможе відновити такі втрати...
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02.03.2023 23:31 Відповісти
Треба херачити ракетами по лапотному оборонпрому, але зелених знов асфальт кличе.
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02.03.2023 23:48 Відповісти
********* в 2021 році наекспортувала ресурсів на 550 млрд замість звичайних 350 минулих років. Ось кришу й відірвало - полізно воно війною...
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03.03.2023 00:22 Відповісти
25 лярдів -- це місячний дохід росії від продажу /нафти газу і т.д т,п./
Раслабону поки не має
ВП --потрібно нарощувати і потім на цьому можна гарно заробити
А головне відновити атомну. Зброю
І нікому більше не спаде на думку лізти наУкраїну
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03.03.2023 14:14 Відповісти

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