Росія вже втратила на війні з Україною техніки на $25 мільярдів, – Forbes. ІНФОГРАФІКА

Із 24 лютого 2022 року на війні в Україні Росія втратила понад 3 тис. танків, вартість яких перевищує $5 млрд. При цьому зараз Росія здатна випускати лише 45 відновлених та нових танків на місяць.

Як пише Forbes, за рік війни в Україні Росія втратила більшість техніки, яку мала на початок повномасштабного вторгнення.

За даними західних військових, РФ можуть знадобитися роки, аби повністю відновити техніку, пише The Washington Post. Міністр оборони України Олексій Резніков оцінює цей термін у перод від пʼяти до 10 років.

Найбільш відчутних втрат Росія зазнала у танкових військах. За 12 місяців повномасштабної війни російська армія втратила чотирикратну перевагу у кількості танків, яку мала рік тому. Причому за військовими доктринами РФ саме танкові підрозділи мали складати основу наступальних сил.

Росія навіть створила окрему танкову армію для війни проти НАТО, але вже восени Британська розвідка підтвердила, що ця армія була знищена в Україні.

Загальна вартість знищених в Україні російських танків перевищує $5 млрд. Загальні втрати техніки сухопутних військ оцінюються в $13 млрд.

Зазначається, що проблемою для відновлення цієї техніки є не тільки вартість, а й фізичні можливості російського ОПК.

Російські танкові заводи в 2022 році в середньому випускали близько 45 відновлених та нових танків на місяць, пише The Economist. В 2023 році Москва планує запустити ще два підприємства і зможе збільшити цю цифру до 110.

Інша велика проблема для РФ – встановлення на танки оптичних пристроїв і тепловізійних прицілів. Орієнтовно з середини 2000-х років Росія почала встановлювати на свої танки і бронемашини тепловізійні матриці французького виробника Thales. Зараз експорт цієї продукції заборонений через санкції.

Повітряно-космічні війська РФ втратили техніки на суму близько $11,4 млрд. Попри те, що Росія все ще має багато авації, її виробництво в майбутньому буде проблематичним – російські літаки мають велику частку імпортних комплектуючих.

Найдорожчою втратою російської техніки залишається крейсер "Москва" вартістю $750 млн.







