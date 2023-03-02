Українські АЕС зможуть повністю перейти на паливо Westinghouse до кінця року, – Галущенко

Українські атомні станції до кінця 2023 року матимуть можливість повністю перейти на паливо американської компанії Westinghouse.

"У нас є досить оптимістичні прогнози та підтвердження, що наша співпраця з Westinghouse дасть нам можливість вже до кінця цього року цей процес (забезпечення американським паливом, – ред.) реалізувати", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, посилаючись на відвідування ним заводу американських партнерів із виробництва палива, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому Галущенко зазначив, що українські фахівці, присутні на цьому заводі, "роблять дуже багато для якнайшвидшого виробництва відповідного палива, щоб замінити російське".

Відповідаючи на питання щодо перспектив виробництва ядерного палива в Україні, глава Міненерго сказав: "Також у нас є відповідні домовленості з Westinghouse про будівництво в Україні заводу з виробництва ядерного палива. Це, безумовно, буде".

Водночас Галущенко звернув увагу, що зараз дуже актуальним є питання відмови всієї Європи від російського ядерного палива.

"Росія досить суттєво присутня на ринку палива в Європі, і ми з міністрами енергетики ЄС та США під час зустрічей детально проговорювали, що важливо зараз якнайшвидше забезпечити виробництво палива в необхідній кількості, щоб замінити російське на європейському ринку", – пояснив він

Однак, він додав, що швидко знайти заміну ядерного палива, на відміну, наприклад, від газу, неможливо, оскільки воно виробляється у певній кількості, і нарощування обсягів потребує часу.

Водночас міністр наголосив, що на ринку палива для блоків ВВЕР-440 у росіян майже монопольне становище на ринку.

"Тому зараз ми працюємо над тим, щоб компанія Westinghouse почала вже цього року робити збірки для цих блоків, і ми тим самим позбудемося сильної залежності від "Росатому" в цій площині", – зазначив глава Міненерго.

Раніше повідолялося, що сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП "НАЕК "Енергоатом", повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB.

Як повідомлялося, на початку березня 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Енергоатом" повністю відмовився від закупівель російського ядерного палива.

2 червня на майданчику Хмельницької АЕС "Енергоатом" та американська Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива на всі АЕС України з 15 енергоблоками.

Перед цим на самому початку 2022 року президент "Енергоатому" Петро Котін зазначав, що Westinghouse знадобиться близько двох років на те, щоб бути готовою закрити потреби НАЕК у паливі для 13 існуючих ВВЕР-1000, на цей час на АЕС палива вистачає.