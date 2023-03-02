Президент Литви закликав зупинити залізничний транзит вантажів з Росії та Білорусі

Державна компанія "Литовські залізниці" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) має ухвалити рішення про припинення транзитних перевезень російських та білоруських вантажів.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це не тільки комерційна установа, а й державне підприємство, і якщо я чую, що прем'єр-міністр згодна, міністр згоден, глава Lietuvos gelezinkeliai згоден, то в чому проблеми? Давайте хоч завтра припинимо перевезення, тому що ми заганяємо себе в кут і потім не знаємо, як контролювати процес (дотримання західних санкцій щодо вантажів, – ред.)", – сказав президент.

На думку голови держав, у випадку припинення перевезень цих вантажів литовська залізнична компанія зможе компенсувати свої втрати на інших ринках.

"Якщо перестанемо перевозити, так, ми втратимо частину доходів, але, можливо, це буде стимулом шукати альтернативні ринки і намагатися компенсувати втрату доходів іншими способами. Все дуже просто, і це знову той самий приклад, коли всі говорять правильні речі, але рішення не ухвалюються. Я сподіваюся, що ці рішення будуть ухвалені найближчим часом", – сказав президент.

Раніше голова уряду Литви Інгріда Шимоніте зазначала, що Lietuvos gelezinkeliai може самостійно обирати, з якими партнерами працюватиме.

"Географічно ми знаходимося в такому місці, через яке намагаються потрапити до ЄС, у нас велике навантаження (з погляду контролю санкційних вантажів, – ред.), але є й досить прості рішення, які можуть знизити це навантаження на інститути, бо заробіток тут справді дуже низький, і я не думаю, що варто за цим гнатися", – сказала прем'єр-міністр.

Міністр комунікацій і транспорту Литви Марюс Скуодіс вважає, що при ухваленні рішення про відмову від російських і білоруських вантажів LTG має оцінити свої можливості щодо управління ризиками.

При цьому Скуодіс поділяє думку, що LTG не повинна перевозити вантажі з товарами, що становлять ризик для залізничної компанії та репутації Литви з точки зору дотримання санкцій.

"Наскільки мені відомо, ці питання безперечно обговорюються як у правлінні Lietuvos gelezinkeliai, так і в правлінні дочірньої компанії, що здійснює перевезення (LTG Cargo, – ред.)", – заявив Скуодіс.

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Як повідомлялося раніше, "Литовські залізниці" підтримали ідею повної відмови від перевезення вантажів із Білорусі та Росії.

"Ми дуже чітко усвідомлюємо всі ризики, і це наш головний пріоритет – піти якнайдалі від цих ринків", – заявляв голова Lietuvos gelezinkeliai Егідіюс Лазаускас раніше.

Водночас, за його словами, повна відмова від вантажів з Білорусі та Росії можлива лише в тому випадку, якщо LTG не зможе контролювати підсанкційні товари, що ввозяться до Литви.

LTG Cargo у 2022 році перевезла близько 31 млн тонн вантажів, що на 39% менше, ніж у 2021 році. Вантажопотоки знизилися у зв'язку з санкціями щодо Росії та Білорусії.

Повідомлялося також, що Росія в 2023 році зможе провезти через Литву до Калінінградської області і назад не більше 2,89 млн тонн різних підсанкційних товарів, необхідних для її потреб – майже на 7% менше, ніж у 2022 році.