До середини травня можуть розмінувати до 40% сільгоспземель у трьох областях, – Висоцький

За попередніми розрахунками, 30-40% сільськогосподарських замінованих площ Миколаївської, Херсонської та Харківської областей можна буде очистити і засіяти.

За іншими прогнозами, йдеться про 50-60%. Однак більш чітка ситуація з точки зору весняної посівної кампанії буде зрозуміла наприкінці березня, розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у ефірі телемарафону.

"Ми звернулися до міжнародних партнерів по допомогу щодо надання нам спеціального обладнання – самохідних машин для розмінування. Є ціль – максимально встигнути розмінувати ці території не пізніше середини травня. Поки в межах посівної. Усе залежатиме від темпу надходження відповідного обладнання", – сказав Висоцький.

За його словами, крім Херсонщини і Харківщини, ще є досить інтенсивне мінування на Миколаївщині, перш за все, в межах Снігурівської громади. Також є часткова проблематика на Запоріжжі, Донецькому, Луганському напрямках.

"Наразі з точки зору тих площ, які можуть бути доступні для посівної, це лише Миколаївська, Херсонська та Харківська області. Є ризик, що близько пів мільйона гектарів може бути незасіяне через якраз проблематику мінування агрессором", – зазначив Висоцький.

Раніше повідомлялося, що в Україні через війну забруднено понад 5 млн га сільськогосподарських земель.

До того міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що майже третина території України наразі замінована, включно з тимчасово окупованими територіями.