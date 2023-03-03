США ввели санкції проти шести компаній за транспортування та продаж іранської нафти

США ввели санкції проти шести юридичних осіб та 20 танкерів за транспортування та продаж іранської нафти в обхід американських обмежувальних заходів.

"Сьогодні Держдепартамент вносить у списки санкцій шість юридичних осіб, які брали участь у транспортуванні або продажу іранських нафтопродуктів або нафтохімічної продукції", – йдеться в заяві Держдепартаменту США, передає Інтерфакс-Україна.

Під нові санкції потрапили Golden Lotus Oil Gas and Real Estate, що базується у В'єтнамі, Global Marine Ship Mgmt. та Shanghai Xuanrun Shpg., що базуються в Китаї, а також компанія Swedish Management, що базується в ОАЕ.

Також санкції торкнулися іранських компаній Shiraz Petrochemical та Bushehr Petrochemical.

Як повідомлялося, експорт іранської нафти досяг нових максимумів за останні два місяці 2022 року та добре починає 2023 рік, незважаючи на санкції США.

Китай є найбільшим клієнтом Ірану. За словами аналітиків, щоб уникнути санкцій, більша частина експорту сирої нафти з Ірану до Китаю змінюється на нафту з інших країн. Раніше Іран заявляв, що документи були підроблені, щоб приховати походження іранських вантажів.

Крім того, минулого року Іран розширив свою роль у Венесуелі, яка також також перебуває під санкціями США, надсилаючи поставки легкої нафти для переробки та розчинників для виробництва сирої нафти, придатної для експорту.