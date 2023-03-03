Мін’юст США розширює штат прокурорів для розслідування порушень санкцій проти РФ, – WSJ

Адміністрація США Джо Байдена розширює штат федеральних агентів, які розслідують порушення санкцій та експортного контролю щодо Росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами помічника генерального прокурора Метта Олсена, Мін’юст залучає додатково 25 прокурорів до відділу контррозвідки та контролю за експортом.

Зазначається, що рішення є частиною поточних зусиль щодо забезпечення того, щоб компанії та інші треті сторони не допомагали Росії ухилятися від санкцій США.

Нові прокурори працюватимуть із компаніями для розслідування випадків ухилення від санкцій та експортного контролю, а також порушуватимуть кримінальні справи проти компаній у разі вчинення порушень.

Американські держоргани все активніше співпрацюють щодо забезпечення максимального впливу санкцій та заходів експортного контролю, введених щодо Росії та інших противників, таких як Китай та Іран, заявили офіційні особи на конференції Американської асоціації юристів.

У 2022 році США та їхні західні союзники запровадили декілька пакетів міжнародних торгових та фінансових обмежень щодо Росії. У відповідь РФ залучила державні та приватні компанії з таких країн, як Іран, Китай та Туреччина, щоб уникнути санкційного тиску.

Так вона продовжує ввозити важливі для своєї оборонної промисловості комп'ютерні чипи та радіолокаційне обладнання, вважають на Заході.