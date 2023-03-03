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Ворог пошкодив електромережі на Донеччині, але дефіциту електроенергії немає вже 20 днів, – "Укренерго"

електроенергія,електрика,світло,леп

У Донецькій обалсті внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день і не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що споживання спостерігається на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом. Працюють усі види електростанцій.

"Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", – наголосили в компанії.

Як додали в "Укренерго", енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян.

Автор: 

Донецька область (194) електроенергія (4278) Укренерго (2015)


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