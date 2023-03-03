Фонд держмайна не зміг продати Білгород-Дністровський порт. Ціну знизять удвічі

Аукціон з приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту, призначений на 3 березня, не відбувся – не було заявок.

Про це повідомив начальник регіонального відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

Наступний аукціон вже зі зниженням ціни відбудеться 13 березня. Стартова ціна складе 93,7 млн грн (замість початкової – 187 млн грн).

"Відверто, ми самі здивовані, адже стільки зацікавлених як серед українських, так й іноземних компаній, скільки цікавились цим портом, ще не було в нашому досвіді. Часом таке буває: ринок вважає ціну зависокою. Чи це дійсно так? У нас вже було таке: на другому аукціоні ціна зростає більше, ніж була на першому", – зазначив він.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.

За шість місяців роботи після поновлення роботи перевалка вантажів у МТП зросла у 100 разів порівняно з 2021 роком. Порт прийняв понад 10 тис. вантажних автомобілів та відвантажив залізницею 4 тис. вагонів, чим суттєво полегшив навантаження на дорожню інфраструктуру країни до портів "Ізмаїл" та "Рені" (Одеська обл.). Вся продукція була спрямована на експорт.

На балансі порту знаходяться дев'ять суден портового флоту, 47 од. автомобільного та 4 од. з/д транспорту, 18 портальних крана та спеціальна техніка: 41 автонавантажувач, чотири екскаватори, три бульдозери, кран на пневмоході, компресор. Частину майна порту (28 од., у тому числі нерухомого майна, автотранспорту) передано в оренду з граничним терміном дії наявних договорів оренди до 6.09.2027 року. Порт має шість зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 65,63 тис. га.

Як повідомлялося, 17 січня вперше в історії України приватизували морський порт. Фінальна ціна за порт "Усть-Дунайськ" становила 201 млн грн ($5,5 млн).