США додали 37 китайських та російських компаній до чорного списку торгових операцій

США додали до чорного списку торгових операцій 37 організацій, зокрема за допомогу російській армії, підтримку збройних сил Китаю та сприяння або участь у порушеннях прав людини в М’янмі та Китаї.

Про це повідомили у Міністерстві торгівлі США, передає Reuters.



"Коли ми виявляємо організації, які становлять загрозу для національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів, ми додаємо їх до списку організацій, щоб гарантувати, що ми можемо ретельно перевірити їхні транзакції", – заявила помічниця держсекретаря Теа Кендлер.

За даними Financial Times, Вашингтон вніс 28 китайських фірм до чорного списку за ймовірне порушення санкцій США шляхом відправлення технологій для ядерних та ракетних програм до третіх країн або закупівлі забороненої продукції для збройних сил Китаю.

Серед найбільш відомих китайських компаній – BGI Research і BGI Tech Solutions, що входять до BGI Group, найбільшої в країні дослідницької компанії в галузі геноміки. США дедалі більше занепокоєні тим, що Китай може використовувати такі групи, як BGI для отримання генетичних даних американців.

До переліку компаній також увійшов Loongson Technology, виробник мікросхем, створений у Китайській академії наук, що підтримується державою. Базова технологія Loongson вважається китайською відповіддю Intel та Arm на розробку чипів.

Крім того, департамент торгівлі націлився на Suzhou Centec Communications, який також займається розробкою чипів.

США також внесли до чорного списку 4Paradigm Technology – групу, що спеціалізується на штучному інтелекті, та Inspur Group, яка спеціалізується на штучному інтелекті, хмарних обчисленнях та великих даних.

2 березня США також внесли до чорного списку компанію DMT Trading у Білорусі та Neotec Semiconductor на Тайвані за допомогу Росії у зміцненні її оборонної промисловості.