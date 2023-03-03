Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС впали ще на пів гривні за літр

Середня ціна автогазу в період із 24 лютого по 3 березня на АЗС зменшилась іще на 55 копійок – до 23,67 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи "А-95".

За тиждень ціни на автогаз зафіксувались у межах 20,95-24,99 грн/л. При цьому на станціях ОККО та WOG автогаз здешевшав на 72 та 55 копійок – до 24,62 грн/л та 24,51 грн/л відповідно.

Ціни на АЗС Amic просіли найбільше (на 1,30 грн) – до 22,06 грн/л. Понад гривню (-1,1 грн/л) скинула також мережа "Фактор" – до 21,8 грн/л.

Такі мережі як Neftek, "Рур груп", VST та інші ціну на LPG за звітний період не змінювали.

Залишилась вона на попередньому рівні – 23,05 грн/л – і в мережі АЗС "Укрнафти". Натомість на U.GO зменшили ціну на 60 копійок – до 23,09 грн/л.

Найменше – 10 копійок – втратив автогаз на заправках мережі VostokGaz, де він наразі коштує 22,84 грн/л. Найдорожче цей вид пального на тижні продавав BVS – за 24,99 грн/л (-50 копійок).

Найдешевше – за 20,95 грн/л (-50 копійок) – автогаз традиційно реалізовувала мережа АЗС "Авантаж 7".

Коридор цін на автогаз порівняно з минулим тижнем не змінився й становить для різних мереж 4,04 грн/л.