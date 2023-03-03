Російська "дочка" Raiffeisen Bank припинила відкривати рахунки новим корпоративним клієнтам

Російський підрозділ австрійського "Райффайзен Банку" призупинив відкриття в Росії рахунків новим юридичним особам, а також додаткових валютних рахунків діючим корпоративним клієнтам.

Про це повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на Frank Media. Цю інформацію підтвердили у кол-центрі банку.

Причинами такого рішення в кол-центрі назвали рекордну кількість заявок на розрахунково-касове обслуговування, посилення перевірок, додаткові вимоги банків-кореспондентів.

Водночас "Райффайзен Банк" продовжить обслуговувати клієнтів, які вже відкрили рахунки.



"Райффайзен Банк" в РФ поступово посилює умови операцій або обмежує їх. Так, із 2 березня банк збільшив мінімальну суму вихідного платежу в доларах США для клієнтів бізнесу до $15 тис. Із 6 березня також зросте до $10 тис. мінімальна сума валютних онлайн-переказів для приватних клієнтів.

Раніше стало відомо, що австрійський Raiffeisen Bank International обмежив кількість і обсяг валютних транзакцій майже для всіх банків у РФ, зберігши їх на колишньому рівні лише з п’ятьма гравцями.

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Як повідомлялося, у січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією".



На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.