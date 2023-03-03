Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з літа 2021 року

Ціни на газ у Європі на торгах 3 березня вперше з 23 серпня 2021 року опустилися нижче за $500 за тисячу кубометрів, прискоривши темпи зниження до 3%.

Про свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Квітневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги біля позначки $505,1 (-1,6%) за тисячу кубометрів. А їхня вартість станом на 12:19 за київським часом становила близько $497,3 (-3,1%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – $513,1 за тисячу кубометрів, що в 3,7 раза нижче за розрахункову ціну на аналогічну дату торік – $1 900 за тисячу кубометрів.

Біржові ціни на газ у Європі демонструють стійке зниження з кінця минулого року. Експерти зазначали, що вартість газу на європейській біржі знижується через теплу погоду й сильний вітер (вітряні електростанції збільшили вироблення електроенергії), а також достатніх запасів газу в підземних газосховищах Євросоюзу.