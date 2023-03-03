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Новини
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Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з літа 2021 року

газ,євросоюз

Ціни на газ у Європі на торгах 3 березня вперше з 23 серпня 2021 року опустилися нижче за $500 за тисячу кубометрів, прискоривши темпи зниження до 3%.

Про свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Квітневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги біля позначки $505,1 (-1,6%) за тисячу кубометрів. А їхня вартість станом на 12:19 за київським часом становила близько $497,3 (-3,1%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – $513,1 за тисячу кубометрів, що в 3,7 раза нижче за розрахункову ціну на аналогічну дату торік – $1 900 за тисячу кубометрів.

Біржові ціни на газ у Європі демонструють стійке зниження з кінця минулого року. Експерти зазначали, що вартість газу на європейській біржі знижується через теплу погоду й сильний вітер (вітряні електростанції збільшили вироблення електроенергії), а також достатніх запасів газу в підземних газосховищах Євросоюзу.

Автор: 

газ (7969) Європа (581) ціни (3521)


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Топ коментарі
+8
На брянщине атаки ДРГ, Малевича признали украино-польским художником, с педагогом Ушинским вышла подстава - тоже украинец, а тут ещё и цены на газ обвалились в Европе !
Добьют эти новости бункерного деда, ой добьют...
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03.03.2023 15:01
+6
якщо в Америці газ по 90 баксів, то ціна в Європі ще непритомна і зашкальна.
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03.03.2023 15:02
+1
"це вже ж було!" (с)
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03.03.2023 14:29
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"це вже ж було!" (с)
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03.03.2023 14:29 Відповісти
Писот за куб? - облажатся...
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03.03.2023 14:58 Відповісти
50 евроцентов за куб
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03.03.2023 15:10 Відповісти
На брянщине атаки ДРГ, Малевича признали украино-польским художником, с педагогом Ушинским вышла подстава - тоже украинец, а тут ещё и цены на газ обвалились в Европе !
Добьют эти новости бункерного деда, ой добьют...
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03.03.2023 15:01 Відповісти
якщо в Америці газ по 90 баксів, то ціна в Європі ще непритомна і зашкальна.
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03.03.2023 15:02 Відповісти
Так пусть Европа добывает этот газ. В чем проблема?
Себестоимость "БМВ" или "Ауди" тоже не 50 или 60 тысяч евро....
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03.03.2023 15:13 Відповісти
кацапам прислуговуєш? пшол нах.
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03.03.2023 15:43 Відповісти
За Штаты обидно !
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03.03.2023 15:49 Відповісти
по логике кацапов, Европа должна напасть на Америку и захватить их месторождения. Ну как типа в Де-ез-зоре в а 2018-м
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03.03.2023 22:45 Відповісти
Очередная хана Европе - хомячков доели, еду в холодных квартирах на горячих батареях разогрели!..)))
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03.03.2023 16:30 Відповісти

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