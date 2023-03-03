Не вистачає грошей на війну: Росія третій місяць підряд продаватиме юані з резервів

Російський Мінфін у березні продовжить продаж валюти за бюджетним правилом через падіння нафтогазових доходів бюджету.

Із 7 березня Мінфін РФ продаватиме на внутрішньому ринку китайські юані в еквіваленті 5,4 млрд рублів на день, пише російський Forbes.

Операції на таку суму проводитимуться з 7 березня по 6 квітня. Усього за цей час на продаж валюти на внутрішньому ринку буде направлено 119,8 млрд рублів.

Це 1,6 раза менше, ніж у лютому, проте в 1,7 раза більше, ніж у січні.

Російський Мінфін пояснює зменшення обсягів продажу валюти тим, що в лютому недобір нафтогазових доходів виявився меншим, ніж очікувалося. Але в березні російський бюджет, як очікується, недоотримає понад 132 млрд рублів від продажу нафти та газу. У лютому недобір очікувався на 108 млрд рублів, але фактично недобір виявився на 12,3 млрд рублів менше.

Читайте також: Путін доручив змінити методику розрахунку ціни на російську нафту через ризики для бюджету РФ

Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць, у лютому продаж валюти зріс до 160,2 млрд рублів

За оцінками російських експертів, якщо реальна вартість російської нафти Urals виявиться вдвічі нижчою від закладених у бюджеті на 2023 рік $70 за барель, бюджет недоотримуватиме 250 млрд рублів на місяць.

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель.

У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки".

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.