САП передала до суду справу проти колишнього голови Прикордонної служби Цигикала

У п’ятницю, 3 березня, до суду скерували справу за обвинуваченням ексголови Державної прикордонної служби Петра Цигикала у зловживанні владою та службовим становищем.

Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім нього, за цією ж статтею судитимуть колишнього начальника першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директора приватної компанії-забудовниці.

Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати ДПСУ у першому півріччі 2019 року 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.

Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові.

Попри укладені договори з Держприкордонслужбою, компанія-забудовниця продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям.

"Тому запропонувала схему "заміни" тодішньому голові ДПСУ, який пристав на пропозицію. В обмін на це він отримав паркомісце зі "знижкою" у будинку в Києві, заплативши майже вдвічі меншу ціну", – йдеться у повідомленні.

Особам повідомили про підозру наприкінці жовтня 2022 року. У грудні 2022 року розслідування завершили.