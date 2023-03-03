Доходи Росії від експорту нафти та газу впали з початку року вдвічі (оновлено)

Нафтогазові доходи РФ у лютому 2023 року склали 521 млрд рублів, що на 46% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міністерства фінансів Росії.

Загалом за два місяці 2023 року доходи РФ від експорту газу та нафти становили 947 млрд рублів, що також на 46% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Згідно з підрахунками Bloomberg, надходження від сирої нафти та нафтопродуктів, на які минулого місяця припадало понад дві третини надходжень від податку на експорт енергоносіїв, впали на 48% – до 361 мільярда рублів.

Виручка від експорту газу впала в лютому майже на 42% порівняно з минулим роком – до 161 мільярда рублів, оскільки навіть більші надходження від податку на видобуток корисних копалин не змогли компенсувати втрати від експортних мит. Доходи бюджету від експортних мит на газ впали на 81% – до 40 мільярдів рублів після того, як "Газпром" втратив ринок Європи, а ціна на газ значно знизилася завдяки теплій погоді.

Водночас надходження від податку на видобуток корисних копалин на газ зросли на 86% – до 121 млрд рублів завдяки тимчасовому підвищенню податку для "Газпрому" на 50 млрд рублів на місяць у 2023-2025 роках.

Як повідомлялося, за даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Росії від експорту нафти і газу в січні 2023 року впали на 38% – до $18,5 млрд порівняно з $30 млрд у січні 2022 року.

За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля, західні санкції проти російських енергоносіїв досягли своєї мети – стабілізували нафтові ринки та скоротили нафтогазові доходи Москви. Він додав, що найближчими місяцями нафтогазові доходи РФ знижуватимуться щ більше.

У грудні 2022 року почало діяти ембарго Євросоюзу на постачання нафти з Росії морем. Тоді ж ЄС запровадив санкції щодо експорту до Росії технологій, необхідних для нафтопереробки. Окрім ЄС, обмеження на імпорт російської нафти запровадили також США та Велика Британія.



У грудні ж була встановлена стеля на російські нафтові поставки на рівні $60 за барель. 5 лютого набули чинності аналогічні обмеження щодо нафтопродуктів із Росії. Для них встановлено дві стелі: на рівні $100 за барель (для дизельного палива та інших дорогих нафтопродуктів під час продажу третім країнам) та $45 за барель (для більш дешевих нафтопродуктів).



Наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на цінову стелю, за яким забороняються поставки за контрактами з таким обмеженням.



Через скорочення доходів Мінфін та Центробанк РФ у січні вперше з весни 2020 року повернулися до продажу валюти на внутрішньому ринку. Крім того, в уряді обговорюється "одноразовий добровільний внесок" бізнесу до бюджету.