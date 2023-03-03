Україна за рік повномасштабної війни втратила понад 3 мільйони робочих місць, – Шмигаль

За рік повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила понад 3 млн робочих місць. Для покращення ситуації уряд вже запровадив програму "єРобота".

Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Економічне відновлення – це те, що ми зобов’язані робити. Понад три мільйони робочих місць втрачено українцями за рік повномасштабної війни. Тому ми розпочали програму "єРобота", – зазначив він.

Глава уряду додав, що Кабмін продовжить роботу програми, яка передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Адже вона продемонструвала перші хороші результати.

Нагадаємо, урядовий проєкт "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми "єРобота" здійснюється через портал "Дія".

Як повідомлялося, у 2023 році уряд планує видати в межах програми "єРобота" понад 7 тис. мікрогрантів, в бюджеті на це передбачено 1,8 млрд грн. Загалом цього року буде проведено 20 хвиль подачі заявок.