Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у діапазоні до 5,5 гривень за кіловат, – радник Шмигаля

Уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення (які нині складають 1,44-1,68 грн за кВт-год) до рівня ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн за кВт-год), або ж може встановити нові диверсифіковані тарифи, залежно від обсягу споживання.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

"Проблема існує. Якщо тариф для населення не покриває навіть транспортування електроенергії, то це проблема. Способи її врегулювання лежать на поверхні. Але в період війни непопулярне рішення можна приймати лише за гарантованого та ефективного захисту незахищених верств населення", – наголосив Бойко.

За його словами, вже напрацьовано низку концепцій зміни тарифів для населення, але остаточного рішення, яку з них приймати, ще немає.

Він уточнив, що підходи розглядаються різні: зокрема встановлення єдиного тарифу з адресним субсидуванням незахищених верств населення, встановлення кількох тарифів залежно від обсягу споживання.

Бойко зауважив, що на його особисту думку, встановлення кількох тарифів, залежно від обсягів споживання, є недоцільним. Натомість він є прихильником встановлення єдиного тарифу із забезпеченням адресних субсидій малозабезпеченим споживачам в таких обсягах, які дозволяли б зберегти поточний рівень витрат для домогосподарств з оплати електроенергії.

"Ті, хто не зможе платити підвищені тарифи, повинні отримувати адресну субсидію, яка дозволить не змінювати кінцевий обсяг грошей, які вони оплачують за комунальні послуги, порівняно з сьогоднішнім рівнем", – зазначив він.

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Щодо встановлення кількох тарифів залежно від обсягів споживання, Бойко зауважив, що вартість перших кількох десятків кВт-год нічим не відрізняється від вартості наступних, а градація лише ускладнить процес оплати та призведе до зловживань.

Щодо можливого рівня єдиного тарифу, радник прем'єра зазначив, що коридор рішення – від поточного тарифу (1,44 грн кВт-год, 1,68 грн кВт-год) до ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн/кВт-год, залежно від постачальника та оператора системи розподілу, до якого приєднано споживача).

"Це, власне, той діапазон, в рамках якого будь-яке рішення буде кращим, ніж існуюче на сьогоднішній день. І відповідно вимагатиме адаптованого підходу до формування адресних монетарних субсидій", – пояснив Бойко.

При цьому він переконаний, що на сьогоднішній день "Енергоатом" вже не може виконувати спецзобов'язання з постачання електроенергії для населення.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.