Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у діапазоні до 5,5 гривень за кіловат, – радник Шмигаля
Уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення (які нині складають 1,44-1,68 грн за кВт-год) до рівня ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн за кВт-год), або ж може встановити нові диверсифіковані тарифи, залежно від обсягу споживання.
Про це повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.
"Проблема існує. Якщо тариф для населення не покриває навіть транспортування електроенергії, то це проблема. Способи її врегулювання лежать на поверхні. Але в період війни непопулярне рішення можна приймати лише за гарантованого та ефективного захисту незахищених верств населення", – наголосив Бойко.
За його словами, вже напрацьовано низку концепцій зміни тарифів для населення, але остаточного рішення, яку з них приймати, ще немає.
Він уточнив, що підходи розглядаються різні: зокрема встановлення єдиного тарифу з адресним субсидуванням незахищених верств населення, встановлення кількох тарифів залежно від обсягу споживання.
Бойко зауважив, що на його особисту думку, встановлення кількох тарифів, залежно від обсягів споживання, є недоцільним. Натомість він є прихильником встановлення єдиного тарифу із забезпеченням адресних субсидій малозабезпеченим споживачам в таких обсягах, які дозволяли б зберегти поточний рівень витрат для домогосподарств з оплати електроенергії.
"Ті, хто не зможе платити підвищені тарифи, повинні отримувати адресну субсидію, яка дозволить не змінювати кінцевий обсяг грошей, які вони оплачують за комунальні послуги, порівняно з сьогоднішнім рівнем", – зазначив він.
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Щодо встановлення кількох тарифів залежно від обсягів споживання, Бойко зауважив, що вартість перших кількох десятків кВт-год нічим не відрізняється від вартості наступних, а градація лише ускладнить процес оплати та призведе до зловживань.
Щодо можливого рівня єдиного тарифу, радник прем'єра зазначив, що коридор рішення – від поточного тарифу (1,44 грн кВт-год, 1,68 грн кВт-год) до ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн/кВт-год, залежно від постачальника та оператора системи розподілу, до якого приєднано споживача).
"Це, власне, той діапазон, в рамках якого будь-яке рішення буде кращим, ніж існуюче на сьогоднішній день. І відповідно вимагатиме адаптованого підходу до формування адресних монетарних субсидій", – пояснив Бойко.
При цьому він переконаний, що на сьогоднішній день "Енергоатом" вже не може виконувати спецзобов'язання з постачання електроенергії для населення.
Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.
У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.
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Он тут вообще бесплатным должен быть для бытовых потребителей!
Чи ще тільки в землі( у більшості вже приватній)?
Не кури більше сьогодні.
"Шара" - это заработки Ахметова! Твари даже по решению суда не раскрыли себестоимость своих "тарифов"! Ценообразование с потолка но вы платите, а то в Британии еще дороже!
А може виродки, поверніть у власність держави енергопідприємства які ви дружньо вкрали у Народу України, то не потрібно буде і піднімати тариф.
Не всі тут ще пенсіонери
дохазяйнувалися, зебіли, усе, як вумний нарід замовляв, прикольно, залишається тільки сміятися
Хтось насрав у тебе в хаті - Порошенко вінуватий.
Це другий Юрій Бойко.
1) Наказу про призначення Юрія Бойка на посаду радника прем'єр-міністра:
2) Наказу про включення Юрія Бойка в штат Секретаріату КМУ;
3) Належним чином завірену копію присяги держслужбовця Юрія Бойка;
4) Належним чином завірену копію службового посвідчення Юрія Бойка;
Я впевнений що після десятків запитів на отримання публічну інформацію за Законом України "Про доступ до публічної інформації" такі істоти швиденько свої хлєбальніки позакривають. Бо радником прем'єра отой Бойко може виявитись таким самим як і Абдристович радник президента - не прийнятим офіційно на посаду радника, тобто "ноль без палочки" і на пташиних правах.
Однак...
Звичайно, населення любої цивілізованої країни годовний інвестор, головний інтересант/вигодоотримувач.
Але це не в країні з економікою РОЗ - розпил, откат, занос.
Населення пограбоване ще до війни, продовжують ще більше грабувати в тилу і на фронті - як при ніби пристабільній гривні НЕ виросла вартість навіть найголоднішої продуктової корзини.
А як скориствшись нагодою наживалися на свічках, ліхтариках, акумуляторах, генраторах, навіть на відрах і пляшках що б приносити в квартири воду...
Що ще можна взяти з того населення?
Людині в евакуації 2000 грн в місяць? Одночасно не квапляться арештовувати майно колаборантів, зрадників...
Чому там не ЗНАХОДИТИ інвестиції?
Населення і без того несе тягар забезпечення АРМІЇ всім необхідним...
Яка ціна продуктової корзини в солдата насправді - не в штуках курячих яєць, чи грамах ковбаси...?
Схоже що хтось ніяк не може наажертись
Не збудувавши ні единої електростанції
Мають такі прибутки - відновлюють за рахунок допомоги
Прийшов час націоналізувати. Енергопостачання
Всі обленерго взяли майже задарма
На різниці тарифів --заробили такі достатки
Все мало і мало
Підняття тарифів -- автоматично подорожчпїання товарів
Мінімум на 20%
Субсидія це собоці обгризена кістка
Якщо олігархи не справляються з передачею ел. енергії, пропоную розглянути питання конфіскації обленерго. Все одно вони за великим рахунком були вкрадені. А діючі "власники", як щурі, за кордон з'їбали.