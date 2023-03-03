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Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у діапазоні до 5,5 гривень за кіловат, – радник Шмигаля

свет

Уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення (які нині складають 1,44-1,68 грн за кВт-год) до рівня ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн за кВт-год), або ж може встановити нові диверсифіковані тарифи, залежно від обсягу споживання.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

"Проблема існує. Якщо тариф для населення не покриває навіть транспортування електроенергії, то це проблема. Способи її врегулювання лежать на поверхні. Але в період війни непопулярне рішення можна приймати лише за гарантованого та ефективного захисту незахищених верств населення", – наголосив Бойко.

За його словами, вже напрацьовано низку концепцій зміни тарифів для населення, але остаточного рішення, яку з них приймати, ще немає. 

Він уточнив, що підходи розглядаються різні: зокрема встановлення єдиного тарифу з адресним субсидуванням незахищених верств населення, встановлення кількох тарифів залежно від обсягу споживання.

Бойко зауважив, що на його особисту думку, встановлення кількох тарифів, залежно від обсягів споживання, є недоцільним. Натомість він є прихильником встановлення єдиного тарифу із забезпеченням адресних субсидій малозабезпеченим споживачам в таких обсягах, які дозволяли б зберегти поточний рівень витрат для домогосподарств з оплати електроенергії.

"Ті, хто не зможе платити підвищені тарифи, повинні отримувати адресну субсидію, яка дозволить не змінювати кінцевий обсяг грошей, які вони оплачують за комунальні послуги, порівняно з сьогоднішнім рівнем", – зазначив він.

Читайте також: Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію для населення, - НКРЕКП

Щодо встановлення кількох тарифів залежно від обсягів споживання, Бойко зауважив, що вартість перших кількох десятків кВт-год нічим не відрізняється від вартості наступних, а градація лише ускладнить процес оплати та призведе до зловживань.

Щодо можливого рівня єдиного тарифу, радник прем'єра зазначив, що коридор рішення – від поточного тарифу (1,44 грн кВт-год, 1,68 грн кВт-год) до ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн/кВт-год, залежно від постачальника та оператора системи розподілу, до якого приєднано споживача).

"Це, власне, той діапазон, в рамках якого будь-яке рішення буде кращим, ніж існуюче на сьогоднішній день. І відповідно вимагатиме адаптованого підходу до формування адресних монетарних субсидій", – пояснив Бойко.

При цьому він переконаний, що на сьогоднішній день "Енергоатом" вже не може виконувати спецзобов'язання з постачання електроенергії для населення.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

Автор: 

Кабмін (7788) тарифи (1317) електроенергія (4278) Підвищення тарифів (249)


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Топ коментарі
+48
Шо там про "тарифний геноцид", про который все зелебобики воняли перед выборами? Языки в ж.. позасовывали?
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03.03.2023 18:14
+35
Уявляю як ви, зелеПідари транпортуєте мені електроенергію...
А може виродки, поверніть у власність держави енергопідприємства які ви дружньо вкрали у Народу України, то не потрібно буде і піднімати тариф.
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03.03.2023 17:39
+27
стопудово опять Порох виноват..
дохазяйнувалися, зебіли, усе, як вумний нарід замовляв, прикольно, залишається тільки сміятися
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03.03.2023 19:25
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03.03.2023 17:35 Відповісти
Та да. Особенно будут "рады" жители многоэтажек, где все на электричестве. Впору закупать буржуйки для готовки еды и нагревания воды. "Золотая" еда и банька теперь будут.
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03.03.2023 19:16 Відповісти
Банька в кожному разі краще на дровах
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03.03.2023 20:07 Відповісти
Справа в тому що в Європі вже рік як все золото.В нас взимку при тому що опалення працює 4-6 годин в день і зима не дуже холодна то виходить десь 8-10 фунтів в день.Уе десь 6-7 газ решта світло.Європа не буде давати гроші на популізм,прийдеться робити тарифи ринковими або не просити кредитів.Головне потім рейтинг не забути заміряти владі як я бачу зараз треба гроші не на дороги викидати а думати де брати на субсидії людям.Бо шара скоро скінчиться.
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03.03.2023 23:56 Відповісти
Наверное так.
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03.03.2023 23:58 Відповісти
Так я впевнений на 100% в нас в Великобританії теж людей повно хто не може оплачувати такі тарифи,держава допомогає гарно але ж все одно дорого.А хто буде платити за Україну? Вимоги щоб отримати фінансову допомогу робіть ринкові тарифи ніхто не відмінив.Це на час війни очі закривають.
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04.03.2023 00:05 Відповісти
За Украину не надо платить - в Украине крупнейшие в Европе залежи сланцевого газа!
Он тут вообще бесплатным должен быть для бытовых потребителей!
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04.03.2023 10:35 Відповісти
Ти "залежи сланцевого газу" видобув і він у вже тебе по літрових банках у льоху?
Чи ще тільки в землі( у більшості вже приватній)?
Не кури більше сьогодні.
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04.03.2023 12:53 Відповісти
Чем ты хвастаешься, холоп короля? Тем что с тебя дерут три шкуры?

"Шара" - это заработки Ахметова! Твари даже по решению суда не раскрыли себестоимость своих "тарифов"! Ценообразование с потолка но вы платите, а то в Британии еще дороже!
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04.03.2023 10:37 Відповісти
Влад , а який тариф для побутових за кіловат в Англії ?? для порівняння ..
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04.03.2023 10:51 Відповісти
Чесно кажучи не знаю,бо тут вимірювання в кілоджоулях чи що.Нн так як в Україні.В мене стоїть в кухні пристрій який показує споживання в реальному часі.Наприклад я вмикаю електрочайник і стрибає споживання зразу десь 1.20фунтів за годину.Тобто якщо десь 2.5 кВт то можна вирахувати.Але в нас тарифи виросли десь в три рази з попереднім роком.
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04.03.2023 11:31 Відповісти
дякую за відповідь ...
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04.03.2023 11:44 Відповісти
А в Англії було таке, щоби за 50 років рабства побудували енергетику в тч атомні станції, потім провели "приватизацію" для своїх, потім розікрали все і 30 років доводили матчасть до ручки, а потім розповідають про ринковість цін? Не підкажете собівартість кіловата з атомної генерації?
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04.03.2023 15:57 Відповісти
До речі, тариф в Англії визначають відносно ринково і навіть можна обирати постачальника. У нас якийсь хрєн моржовий розповідає про конкретну цифру в 5 грн. Хто хоть трохи в темі, той знає - неможливо порахувати "правильну" ціну, це мають бути ринкові торги в якомусь форматі
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04.03.2023 16:03 Відповісти
Для початку треба зрозуміти, що таке ринковий тариф, і чому його встановлює НКРЕКП. І чому повинні купувати "зелену" енергію по 8 грн, а не атомну по 50 коп., а потім дурню тут писати.
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04.03.2023 12:07 Відповісти
Я і не писав дурні,хто має фах той має встановити я тут до чого?
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04.03.2023 13:24 Відповісти
До речі 50 коп в Україні припустимо а в Польщі буде 3 гривні,то чому тоді має продавати по 0.50 якщо можна продати по 3.00 го.Як вирахувати ринкові тарифи?
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04.03.2023 13:26 Відповісти
А що там у вас з мінімальною/середньою пенсією/зарплатою? Скільки газу/електрики можна на них купити? Невже 600 кВт*годин на мінімальну пенсію і 400 на соціальну?
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05.03.2023 10:04 Відповісти
Так для того є субсидії,які держава має забезпечити.
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05.03.2023 20:47 Відповісти
Так що там зі співвідношенням зарплат і пенсій з вартістю кіловат-години електроенергії?
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05.03.2023 21:09 Відповісти
Я ж кажу держава має допомогати субсидіями як тут теж до речі роблять
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05.03.2023 22:05 Відповісти
Злив зараховано, "економісте"
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05.03.2023 22:10 Відповісти
Нехай їдять тістечка в ресторані Тіщенка. Особливо пенсіонери
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04.03.2023 15:53 Відповісти
"диапазон" однозначный какой-то)))
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03.03.2023 17:38 Відповісти
Уявляю як ви, зелеПідари транпортуєте мені електроенергію...
А може виродки, поверніть у власність держави енергопідприємства які ви дружньо вкрали у Народу України, то не потрібно буде і піднімати тариф.
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03.03.2023 17:39 Відповісти
Якщо в більшості енергетика і обленерго належить регіоналам то можна подякувати тим хто їх обирав постійно.І ті самі люди досі ниють що все дорого.
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05.03.2023 22:07 Відповісти
Ось і знайшлися гроші на індексацію пенсій!
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03.03.2023 18:05 Відповісти
Поверніть індексацію зарплат, яку скасували з 01.01.2023!
Не всі тут ще пенсіонери
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03.03.2023 18:39 Відповісти
А що таке "індексація зарплат"? Це мінімалку підвищувати? На 100 гривень багатіші станемо?
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04.03.2023 12:57 Відповісти
И это во время войны, кроме как диверсией это назвать нельзя
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03.03.2023 18:09 Відповісти
Шо там про "тарифний геноцид", про который все зелебобики воняли перед выборами? Языки в ж.. позасовывали?
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03.03.2023 18:14 Відповісти
Просто вчителя отримають свої 4000 баксів, воїни - потрійну надбавку, і легко заплатять ту комуналку
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04.03.2023 16:07 Відповісти
Кожного дня, коли бачу людей, що вибрали Зе, я посміхаюся, те, що вони роблять з своїми виборцями, Як вони це роблять- вражає. Дякую, тепер я бачу, що Карма працює, вона реально працює
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03.03.2023 18:41 Відповісти
Давайте зробимо їх ще раз сяє новими барвами ))
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04.03.2023 09:02 Відповісти
регіАНАЛИ беруть реванш.воно там хрюкає.
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03.03.2023 19:13 Відповісти
стопудово опять Порох виноват..
дохазяйнувалися, зебіли, усе, як вумний нарід замовляв, прикольно, залишається тільки сміятися
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03.03.2023 19:25 Відповісти
Ну жрите и радуйтесь зеДебилы оно же поприколу
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03.03.2023 19:34 Відповісти
ну вопервых скот это ты, а вовторых при твоем нелюбимом порохе даже при роттердам+ тоже цена на свет прыгнула на пару-тройку гривень или же всего на несколько десятков копеек
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03.03.2023 21:28 Відповісти
При тому ротердамі пенсіонери мали субсидії.Мвй батько в селі нічого не платив майже все субсидії покривали А потім ще почали гроші давати які не використали так було краще ніж при комуністах))) Але мудрій нарід забажав перемен і новіх ліц.Жрітє тепер.
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04.03.2023 00:00 Відповісти
Так и есть:при Порохе у кого низкие зарплаты и пенсии-тот получал субсидию которая покрывала ЖКХ наа 50-90% Лично я получал субсидию где-то тысячу гривень при оплате ЖКХ зимой под 2 тыс. Тоесть из 2 тыс платил всего 1 тыс. При Зеленском Субсидию постепенно сократили .
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04.03.2023 11:44 Відповісти
если считать в долларах, то цена на электрику даже уменьшилась в тот период
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04.03.2023 10:42 Відповісти
Так Роттердам(+) обеспечивал самую низкую цену угля для государственных ТЭС. После ее отмены в 2019 цена на уголь тут-же влетела более, чем в 1.5 раза, а убытки страны превысили 4.4 млрд. Правда Бенино Г+Г вам этого не рассказало. Кстати, на днях Верховный суд окончательно отказал Бене и закрыл дело по формуле.

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04.03.2023 00:49 Відповісти
Ти , млять ! Зелене лайно ! Учора зареєструвалося щоб прийти сюди насрати ?!!!
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04.03.2023 08:35 Відповісти
Пороха вже три роки у владі нема ,але зелайну досі кожного ранку у рота сере ,а тобі 3,14расу ще й насикає схоже ))
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04.03.2023 09:04 Відповісти
Трактор в поле тягне плуга - то Зеленского заслуга!
Хтось насрав у тебе в хаті - Порошенко вінуватий.
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04.03.2023 09:53 Відповісти
При такому відношенні зелених потвор до людей залишається інвестувати в Китай - встановлювати сонячні панелі і поступово нарощувати потужність. А зелені потвори хай смокчуть одне в одного.
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03.03.2023 19:50 Відповісти
Я про сонячні панелі для власного споживання - китайського виробництва.
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03.03.2023 19:56 Відповісти
А дешеву державну атомну генерацію ці потвори будуть продавати за кордон і маржу класти собі в карман. Геніальна стратегія
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03.03.2023 19:55 Відповісти
Можливо і так, за умови повної автономності. Але у багоповерхівках такого не зробиш.
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04.03.2023 13:05 Відповісти
Тепер zeльц з рігіаналом-опожистом бойком, поклонщиком ворогу України диктатору путлєру, провертають чергову аферу. Бойко за дивних обставин, як повідомлялося, також є власником раніше прихватизованих енергопідприємств України, а тому є прямо зацікавленою особою. Як цей зрадник може бути залученим до процесу формування тарифу на електроегергію для всієї держави?
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03.03.2023 19:51 Відповісти
Як цей зрадник може бути залученим до процесу формування тарифу на електроегергію для всієї держави?
Це другий Юрій Бойко.
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06.03.2023 12:32 Відповісти
При текущем состоянии рынка труда и небывалом поднятии пенсий оплачивать новые тарифы смогут даже безработные, когда возьмут льготный безпроцентный кредит лет на двести рассрочки.
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03.03.2023 20:01 Відповісти
Або продасть одну нирку.
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04.03.2023 00:20 Відповісти
Та хай уряд вже миш'як у водогін подасть, чи вивезе усіх на безлюдний острів. Бачу не терпиться як не на війні усіх перебити, так хочуть щоб від голоду ноги простягли. Уй.бки.
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03.03.2023 20:05 Відповісти
Взагалі то із 1 січня розподіл електроенергії для непобутових споживачів коштує 1.35 грн. разом із ПДВ.
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03.03.2023 20:07 Відповісти
Що входить в ту ціну?
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03.03.2023 23:28 Відповісти
Куярили ракетами мрази кацапские , большим сердцем чистой душой свечки выжигали , батарейки сажали , Украина без тепла и света выживала, а ну закрутить ли гайки подорожанием ,не смотря что кацапкая тварь войну развязала, куйня дело , выживалово...
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03.03.2023 20:33 Відповісти
Зелебобіки спочатку кинулись наварювати гроші на імпорті електроенергії з росії, чим розвалили українську електрогенерацію і вуглевидобування. Потім здали ворогу найбільшу в Європі АЕС без бою. А тепер придумали своє подальше збагачення на тарифах. У них під час війни, в головах лише одне, як більше накрасти, як не на яйцях і гуманітарній допомозі, так на тарифах. І коли вони вже нажеруться, падли?
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03.03.2023 20:33 Відповісти
Тільки потрібно питати не коли вони нажеруться, якщо ви не їхній апологет, а коли вони уже мотатимуть строк за свої злодіяння)
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03.03.2023 23:33 Відповісти
буде коштувати як яйця резніка
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03.03.2023 20:40 Відповісти
Зрадник бойко який вкрав обленерго у населення України їздив кланятися путіну піднімає тарифи для споживачів влада дає зрадникам обкрадати населення
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03.03.2023 20:48 Відповісти
В ОТСТАВКУ, ГНИДЫ!!!!!!
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03.03.2023 21:10 Відповісти
в какую отставку? в тюрму!
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04.03.2023 10:45 Відповісти
Треба відправити запит в Секретаріат Кабміну, на отримання публічної інформації в якому вимагати належним чином завірені копії таких документів:

1) Наказу про призначення Юрія Бойка на посаду радника прем'єр-міністра:
2) Наказу про включення Юрія Бойка в штат Секретаріату КМУ;
3) Належним чином завірену копію присяги держслужбовця Юрія Бойка;
4) Належним чином завірену копію службового посвідчення Юрія Бойка;

Я впевнений що після десятків запитів на отримання публічну інформацію за Законом України "Про доступ до публічної інформації" такі істоти швиденько свої хлєбальніки позакривають. Бо радником прем'єра отой Бойко може виявитись таким самим як і Абдристович радник президента - не прийнятим офіційно на посаду радника, тобто "ноль без палочки" і на пташиних правах.
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03.03.2023 21:35 Відповісти
Я вже подумав, що ви плануєте бойка до суду притягти чи в Гаагу відправити разом з падєльниками, які його призначили)
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03.03.2023 23:37 Відповісти
поздравляю лохов
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03.03.2023 23:38 Відповісти
Рискую бути віднесеним в клуб популістів, тої політичної гидоти, яка згадує по збідніле населення перед виборами, а вже потім кожний з них повертається у свій рукотворний райський оазис серед злиденної руїни країни...

Однак...

Звичайно, населення любої цивілізованої країни годовний інвестор, головний інтересант/вигодоотримувач.



Але це не в країні з економікою РОЗ - розпил, откат, занос.

Населення пограбоване ще до війни, продовжують ще більше грабувати в тилу і на фронті - як при ніби пристабільній гривні НЕ виросла вартість навіть найголоднішої продуктової корзини.

А як скориствшись нагодою наживалися на свічках, ліхтариках, акумуляторах, генраторах, навіть на відрах і пляшках що б приносити в квартири воду...

Що ще можна взяти з того населення?

Людині в евакуації 2000 грн в місяць? Одночасно не квапляться арештовувати майно колаборантів, зрадників...

Чому там не ЗНАХОДИТИ інвестиції?

Населення і без того несе тягар забезпечення АРМІЇ всім необхідним...

Яка ціна продуктової корзини в солдата насправді - не в штуках курячих яєць, чи грамах ковбаси...?
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04.03.2023 00:04 Відповісти
и нужно повесить большие телевизоры чтобы народ мог бесплатно смотреть телемарафет, а то смысл теряется
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04.03.2023 02:36 Відповісти
Банду геть!!!
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04.03.2023 05:49 Відповісти
і як тільки підвищать ціни то одразу зникне "дефіцит"? )))))

Схоже що хтось ніяк не може наажертись
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04.03.2023 11:27 Відповісти
Прэлэстно.
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04.03.2023 12:51 Відповісти
Починають мішками носить елетроенергію
Не збудувавши ні единої електростанції
Мають такі прибутки - відновлюють за рахунок допомоги
Прийшов час націоналізувати. Енергопостачання
Всі обленерго взяли майже задарма
На різниці тарифів --заробили такі достатки
Все мало і мало
Підняття тарифів -- автоматично подорожчпїання товарів
Мінімум на 20%
Субсидія це собоці обгризена кістка
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04.03.2023 13:14 Відповісти
Щоб вони здохли разом зі своїма тарифами.
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04.03.2023 13:35 Відповісти
Kurwy.
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04.03.2023 15:07 Відповісти
Яка субсидія, коли в сім'ї один не працює -субсидії немає!!!!! Як народу виживати? Зелені прикриваючись кривавою війною душать бідний НАРОД. За що воюють наші Воїни? За збагачення зелених олігархів???
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04.03.2023 18:17 Відповісти
газо-нефте-масло-хранилища и ресурсы в фонд ДМ реприватизировать. туда же вменяемого смотрящего от штатов или бритов, 1% ему. недра и ресурсы реприватизировать. и хранить в стране. чтобы больше ни одна блд не имела к ним доступ
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04.03.2023 18:57 Відповісти
Ахмєтка тисне, тому як у нього "повна срака" і він не в змозі купити собі чергове "держіво" за кілька сотень тисяч євро. Ось і все... Справа в тому, що "зелені" Потвори досі думають, що в них "все проконає" і всі вони "будуть у шоколаді", якщо зроблять те, що від них вимагають "олігархи", - тобто в черговий раз ограбити Народ України на користь тих Потвор... Справа в тому, що після багатьох фактів відвертої корупції і роботі на ворога з боку багатьох представників "зеленої" влади все більша кількість громадян країни попри війну захоче швидко побачити, якого кольору кишки у "зелених" Потвор! Ось тоді і побачимо, хто є "ху"...
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04.03.2023 19:17 Відповісти
Ну, теперь точно можно ехать. Я оттуда даже больше донатить на ЗСУ буду. А такие тарифы пусть эскортница с кошевым оплачивают.
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04.03.2023 23:30 Відповісти
Батальйону Монако грошей не вистачає!!! Та дроузям Блазня з бюджету красти!
Якщо олігархи не справляються з передачею ел. енергії, пропоную розглянути питання конфіскації обленерго. Все одно вони за великим рахунком були вкрадені. А діючі "власники", як щурі, за кордон з'їбали.
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05.03.2023 00:53 Відповісти
Саме на часі про ефективність приватного менеджменту розповідати.
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05.03.2023 07:08 Відповісти
Aligarham den'og ne hvataet....sovsem zelen' axrenela?
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05.03.2023 08:52 Відповісти
Сволота, для транспортування електроенергії ви нічого не робите вона без ваших шмарклей розповсюджується, виродки , навіть кожен стовп то є наші гроші. НКРЕКП теж відносяться до цієї зграї. Костя Ушаповський голова НКРЕКП попередньо керував НЕК "Укренерго" то все прикриття то мафіозна структура .
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05.03.2023 09:21 Відповісти
Всі тарифи до кінця війни слід заморозити. І передусім на електрику через найзруйнованішу мережу. Бо які доходи? Люди тільки втратили роботу. Мільйони виїхали. Ті, що в Україні, мають платити за всіх і втричі-вчетверо дорожче, бо ***** розбило інфраструктуру? Тяму маєте? В уряді абсолютно немає адекватних людей чи як?
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05.03.2023 15:23 Відповісти
иди ***** уряд с такими будущими тарифами.....................................................
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05.03.2023 16:07 Відповісти
Дуже хочу побачити розрахунки. Не розумію як при курсі 28 покривав а тепер твриф треба підняти в 3 рази. Відновлювати ПРИВАТНІ сережі за наш рахунок-ідіть нах
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05.03.2023 18:25 Відповісти
Мережі звісно
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05.03.2023 18:26 Відповісти
кое хто такой рыженький через какого то бородатенького очень сильно давит на зеленое очко
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05.03.2023 22:01 Відповісти
Слуги народу казали, що під час війни тарифи підійматись не будуть! Геть берега попутали!
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06.03.2023 02:09 Відповісти
100 квт це навіть не середній показник для середнього споживача це вже 550 грн плюс вода плюс тепло плюс інші комунальні речі.Платіжка буде від 5 тис.Війна з зарплатнею тупо порізана.Не кажучи що кожен 4 тільки працює.Не кажучи що велика кількість бізнесу просто закриті.Аще щось поїсти на ліки і інші побутові речі.Ви людей заганяєте в вугол.Люди на межі своїх можливостей що фізично що психологічно що матеріально.Це нагірша ситуація що наробить влада.Це буде такий соціальний вибух що майдан буде квіточки.
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06.03.2023 03:26 Відповісти
Чо вы кипишуете так тут все? есть классное решение, не благодарите: "НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ ПЛАТИТЬ!!!"
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06.03.2023 09:38 Відповісти
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06.03.2023 09:39 Відповісти
Дякую,дуже дякую
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06.03.2023 10:37 Відповісти
Шо там в 2019-ом году угашенные клоуны пели про тарифы - в 3 раза уменьшат ? Ну почти как и обещали - в 3 раза, но только не в "-", а в "+". Жрите, ЗЁбанутые, не обляпайтеся !!!
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06.03.2023 12:29 Відповісти

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