Рітейлери спрямували до бюджетів за рік 56,6 мільярда – майже половину цієї суми сплатила АТБ

Минулого року вітчизняні рітейлери спрямували до бюджетів всіх рівнів 56,6 млрд гривень.

Як повідомляє delo.ua, про це свідчать дані опитування 57 українських та міжнародних торговельних компаній (мереж) – членів Асоціації рітейлерів України.

Найбільша частка сплаченої у 2022 році суми податків та зборів припадає на продуктовий рітейл. При цьому, майже половину від цих бюджетних надходжень сплатив лідер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі – мережа АТБ.

За даними з офіційного релізу компанії, протягом року до бюджетів всіх рівнів було сплачено податків та зборів на суму 20,44 млрд грн. З них до державного бюджету спрямували 13,65 млрд грн, до місцевих бюджетів – 4,32 млрд грн, а цільові фонди отримали 2,47 млрд грн.

Навіть попри спричинені війною негативні чинники, як то втрати активів, частини постачальників та потужностей, річна сума сплачених податків майже на мільярд гривень перевищує показники попереднього року. У 2021 році було сплачено податків на загальну суму 19,45 млрд гривень.

"Незважаючи на суттєві втрати, серйозні виклики воєнного часу ми залишаємось форпостом продовольчої безпеки країни та одним із головних джерел бюджетних надходжень", — пише на власній сторінці в Facebook Борис Марков, генеральний директор та голова Ради директорів корпорації АТБ.

За даними з відкритих джерел, флагманське підприємство корпорації – торговельна мережа "АТБ-Маркет" протягом минулого року сплатила податків та зборів на 15,63 млрд гривень. З них державний бюджет отримав 10,11 млрд гривень, до місцевих бюджетів пішло 3,63 млрд гривень, цільові фонди отримали 1,89 млрд гривень.

"До війни рітейл знаходився в ТОП-5 найбільш прибуткових галузей економіки України. Але після початку повномасштабних бойових дій 24 лютого все кардинально змінилося..." – коментує результати дослідження голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

Галузь роздрібної торгівлі є одним із найбільших роботодавців країни. Станом на кінець минулого року у рітейлі було задіяно більше 304 тисяч співробітників. Майже чверть з них працевлаштовані на підприємствах корпорації АТБ.

Загальна сума гуманітарної допомоги від компанії військовим та мирному населенню вже перевищила 200 мільйонів гривень.