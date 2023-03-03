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Новини
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Нацбанк оштрафував "Укргазбанк" на 65 мільйонів. Йому закидали причетність до схем грального бізнесу

укргазбанк

Національний банк України оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона гривень за за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомляє пресслужба регулятора, банк не забезпечив належної роботи системи проведення первинного фінансового моніторингу, а також порушив цілу низку вимог законодавства у цій сфері.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я.

За підсумками роботи у 2022 році "Укргазбанк" отримав збиток у розмірі 2,76 млрд грн.

Автор: 

банки (6998) НБУ (9340) Укргазбанк (264) штраф (1118)


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Всього 65 млн?

Там же схема на десятки мільярдів гривень вийшла.
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03.03.2023 18:28 Відповісти
Банк банкротять навмисно ???
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03.03.2023 19:43 Відповісти
а айбокс коломойського?!
казали, що він найбільше у схемі...

і щосб преZедент не доповів одо результатів обшуків у готельному номері бородатої бабусі!
що там ще знайшли, окрім валіз із перуками? (відповідь: там нічого і не було - це ж звичайний готельний номер)
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03.03.2023 19:55 Відповісти

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