Більше 10 країн взяли під патронат відбудову об’єктів або регіонів України, – Шмигаль

Уже понад 10 країн-партнерів взяли під патронат відбудову певних об’єктів або регіонів України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Точно більше 10 країн – наших партнерів, – які вже взяли під патронат ті або інші об’єкти, або ті чи інші регіони. Дійсно, коли приїжджають керівники країн, коли приїжджають їх представники, вони їздять в регіони, беруть під патронат певні об’єкти: школи, садочки, лікарні. Тобто це вже ціла низка об’єктів і регіонів, де вони працюють над концепцією майбутнього великого відновлення, відновлення тих або інших житлових будівель. Ця робота рухається", – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також наголосив, що уряд приділяє увагу прямим контактам між громадами і містами-побратимами. На думку Шмигаля, це доволі вагомий чинник майбутнього відновлення.

"Ми, як уряд, цьому всіляко сприяємо і на міжурядовому рівні наголошуємо, що дуже добре, коли децентралізація працює навіть у частині прямих зв’язків між тими або іншими регіонами", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше Євросоюз створив робочу групу для використання заморожених активів РФ на відновлення України.