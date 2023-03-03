Шмигаль анонсував шість кроків для боротьби з корупцією на митниці

Кабінет міністрів підготував шість елементів реформи Державної митної служби, які унеможливлять корупційні прояви на митниці.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

За його словами, ці кроки передбачають:

створення спільної бази даних із Європейським Союзом;

збільшення пунктів пропуску та запровадження спільного контролю на них;

ротацію працівників;

встановлення сканерів;

запровадження ризикоорієнтованої системи перевірок;

диджіталізацію та запровадження електронної черги на пунктах пропуску.

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Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.

А відносно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.

Черкасського називають реальним керівником митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.