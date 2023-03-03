Шмигаль анонсував шість кроків для боротьби з корупцією на митниці
Кабінет міністрів підготував шість елементів реформи Державної митної служби, які унеможливлять корупційні прояви на митниці.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.
За його словами, ці кроки передбачають:
- створення спільної бази даних із Європейським Союзом;
- збільшення пунктів пропуску та запровадження спільного контролю на них;
- ротацію працівників;
- встановлення сканерів;
- запровадження ризикоорієнтованої системи перевірок;
- диджіталізацію та запровадження електронної черги на пунктах пропуску.
Читайте також: Експорт "чорного" зерна, нелегальні сигарети та контрабанда під виглядом "гуманітарки". Чому звільняють керівництво митниці
Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.
А відносно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.
Черкасського називають реальним керівником митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль