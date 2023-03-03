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Новини
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Шмигаль анонсував шість кроків для боротьби з корупцією на митниці

шмигаль

Кабінет міністрів підготував шість елементів реформи Державної митної служби, які унеможливлять корупційні прояви на митниці.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

За його словами, ці кроки передбачають:

  • створення спільної бази даних із Європейським Союзом;
  • збільшення пунктів пропуску та запровадження спільного контролю на них;
  • ротацію працівників;
  • встановлення сканерів;
  • запровадження ризикоорієнтованої системи перевірок;
  • диджіталізацію та запровадження електронної черги на пунктах пропуску.

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Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.

А відносно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.

Черкасського називають реальним керівником митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Автор: 

Кабмін (7788) митниця (820) Державна митна служба (481) Шмигаль Денис (1509)


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Не пройшло і 4 років...Шапітолій блд...
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03.03.2023 19:30 Відповісти
Дя які на хрєн кроки цей ***.. й цирк може зробити против корупції????? Це просто все смішно! Типу - бджілки против меду??? Ви, зелені тварі, можете тільки тирить, продавать, зраджувати та очолювати "повний та всеоб*ємлющий" дерібан. У вас же ніколи не було ні сумління, ні мізків, ні почуття відповідальності перед Україною та людьми . Ви від заздрощів перед ****** всі дохнете- що він ******* мільярдами, гнобит всіх , як тільки хоче, та його бидло дохне пачками за його шизофреничні ідеї. Ось би і вам так, правда? Тому це зелене хйловське стадо НІКОЛИ саме не зупиниться в перетворенні України на ще більш паскудний варіант рашки.
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04.03.2023 10:50 Відповісти

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