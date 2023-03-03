Україна збільшила витрати на імпорт овочів за рік на 41%, – УКАБ

За результатами 2022 року Україною було імпортовано 415,4 тис. тонн овочів різного виду, що на 2% менше аналогічного показника минулого року.

При цьому, імпорт овочів у грошовому вимірі виріс на 41% і становив $352,3 млн. Таке значне зростання грошового виміру в порівнянні з натуральним зумовлено як зміною структури поставок, так і світовим зростанням цін на овочі, йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Як зазначили в УКАБ, війна, яку розпочала Росія на території України, призвела до суттєвого зміну структури імпортних поставок. Якщо в 2021 році основу імпорту склала картопля (42% загального обсягу імпорту), помідори (24%) та огірки (6%), то в 2022 році це цибуля (25%), помідори (24%) та морква (13%). Значно зросли імпортні поставки моркви (в 10,7 раза, до 53,9 тис. тонн), цибулі (в 4,6 раза, до 105,5 тис. тонн), капусти (в 2,7 раза, до 51,6 тис. тонн). Водночас, імпорт картоплі скоротився на 92%, до 13,9 тис. тонн.

Причиною зростання імпорту традиційних для України овочів є тимчасова окупація частини півдня України, а саме Херсонської та Запорізької областей, які спеціалізуються на вирощуванні овочів. Неможливість забезпечувати інші регіони України призвело до виникнення дефіциту, котрий не змогли перекрити фермери з решти областей України. Щоб забезпечити українських споживачів необхідними овочами, довелося збільшити саме імпортні поставки.

"Однак подібна ситуація тимчасова. Вже деокупована частина Херсонської області, очікуємо подальше просування наших військ. Окрім того, фермерські господарства з інших регіонів України зможуть збільшити обсяги виробництва цих овочів вже цього року і Україна знову зможе забезпечувати себе так необхідними овочами", – резюмували в УКАБ.