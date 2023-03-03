Замість Одеси: Росія планує прискорити будівництво альтернативного маршруту для експорту аміаку

Російський "Тольяттіазот" (входить до групи "Уралхім") наприкінці 2023 року має запустити першу чергу морського портового комплексу з перевалки аміаку в Тамані потужністю 2 млн тонн на рік.

Відповідні строки передбачені у "дорожній карті" реалізації проєкту, затвердженій розпорядженням уряду РФ, пишу російський "Коммерсант".

Другий етап будівництва передбачає збільшення потужностей комплексу до грудня 2025 року до 3,5 млн тонн аміаку та 1,5 млн тонн карбаміду на рік.

Цей комплекс має стати першим терміналом для перевалки аміаку в Росії, який раніше експортувався із закордонних портів, переважно розташованих в Україні.

За словами джерел видання, "Тольяттіазот" оцінює свої інвестиції у цей проєкт у 40 млрд рублів: 25 млрд рублів планується витратити на будівництво об'єктів для прийому вантажів у порту Тамань, 15 млрд – на інфраструктуру для відправки продукції з Тольятті.

Потужності російського підприємства з виробництва аміаку становлять 3 млн тонн на рік, карбаміду – 1 млн тонн. Аміакопроводом Тольятті-Одеса раніше прокачувалося близько 2,5 млн тонн аміаку на рік, його перевалював "Одеський припортовий завод".

Активне будівництво комплексу на Тамані розпочалося наприкінці 2022 року, після переходу "Тольяттіазота" у власність "Уралхіму".

Росія – найбільший експортер аміаку (понад 4,4 млн тонн у 2021 році), але в країні відсутні потужності щодо його перевалки.

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Водночас керівник аналітичної компанії InfoLine Михайло Бурмістров сумнівається у закладених у "дорожній карті" термінах будівництва терміналу та об'єктів залізничної мережі і вважає більш реалістичним запуск комплексу у другому кварталі 2024 року.

Як повідомлялося, раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Однак президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне всіх українських військовополонених.