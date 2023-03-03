Підписано угоду з Японією про грант на $170 мільйонів для відновлення України

Україна отримає від Японії грантову допомогу у розмірі $170 млн на здійснення "Плану швидкого відновлення України".

Відповідну угоду підписали посол Японії Мацуда Кунінорі та віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 3 березня, пише Інтерфакс-Україна.

Днем раніше віце-прем'єр також підписав меморандум, згідно з яким Програма розвитку ООН здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів на відновлення житла у Київській області.

"Прозорість та підзвітність – базові принципи підходу до відбудови. Без виконання цих умов залучення міжнародних партнерів і загалом ефективне відновлення зруйнованого – неможливі. [..] Успішний досвід нагляду та загалом співпраці з ПРООН в питаннях незалежного нагляду плануємо масштабувати й на інші проєкти відбудови в різних регіонах України", – зазначив Кубраков.

Як повідомлялося, уряд Японії виділив на відновлення України $170 млн, а до цього ще $95 млн, які направив Програмі розвитку ПРООН у рамках партнерської угоди.