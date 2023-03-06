Путіну не вистачає грошей на війну: Дефіцит бюджету Росії сягнув $34 мільярдів за два місяці

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб. Для порівняння, за січень-лютий 2022 року профіцит російського бюджету становив 415 млрд рублів.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів, пише "Коммерсант".

Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів. У тому числі витрати на держзакупівлі у січні-лютому 2023 року склали 2,07 трильйона руб., порівняно із 654 млрд рублів за цей же період минулого року.

Російський Мінфін також підтвердив падіння нафтогазових доходів бюджету Росії за січень-лютий 2023 року на 46% в порівнянні з тим же періодом 2022 року – до 947 млрд рублів.

У російському міністерстві це пояснили зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та падінням обсягів експорту газу.

У Мінфіні додали, що використання коштів ФНБ на покриття недоотриманих нафтогазових доходів забезпечує стійкість бюджетної системи до коливань.

Водночас ненафтогазові доходи російського бюджету у січні-лютому 2023 року склали 2 217 млрд рублів, знизившись на 9% через падіння надходжень від податку на прибуток.

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Як повідомлялося, в умовах падіння доходів від експорту нафти та газу влада Росії підвищує податки для найбільших компаній.

Зокрема, з квітня для розрахунку податку на видобуток нафти штучно обмежать дисконт Urals до Brent, також знизяться субсидії нафтовикам за постачання палива на внутрішній ринок. Внаслідок цього Мінфін Росії планує додатково зібрати 600 млрд руб. Крім того, російська влада планує наповнити бюджет на 300 млрд рублів за рахунок запровадження разового податку для великого бізнесу.

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель.

У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки".