На Київщині директор компанії з ремонту доріг привласнив 121 мільйон

На Київщині правоохоронці викрили директора компанії в галузі будівництва доріг, який привласнив державні кошти у сумі 121 млн грн завдяки нелегальній схемі.

"За розтрату коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави", – сказано в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

У межах розслідування правоохоронці встановили, що упродовж 2019-2020 років фігурант вносив у документи неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних підрядних робіт. За такою схемою зловмисник привласнив 121 млн грн державних коштів.

Механізм заволодіння бюджетними коштами викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління столичної поліції.

На підставі отриманих доказів поліцейські під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомили про підозру директору компаній в галузі будівництва доріг.

Йому інкримінують розтрату коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За скоєне йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.