"Метінвест" Ахметова оцінив збиток за перше півріччя минулого року у $1,7 мільярда

Виторг Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-металургійної групи "Метінвест", за підсумками січня-червня 2022 року знизився на 38% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $5,27 млрд.

Згідно з презентацією Metinvest на 14 щорічній корпоративній конференції J.P.Morgan Global Emerging Markets, у тому числі виручка металургійного сектора впала на 44% – до $3,6 млрд, гірничодобувного сегмента – на 18%, до $1,67 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

Загальний показник EBITDA за цей період скоротився на 59% – до $1,56 млрд. При цьому скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи знизилася на 84% – до $287 млн, гірничодобувного сегмента – на 47%, до $1,3 млрд.

Консолідована маржа EBITDA зменшилась на 15 в.п. – до 30%.

Чистий збиток Metinvest B.V. за перше півріччя 2022 року становив $1,7 млрд порівняно з прибутком $2,77 млрд у першому півріччі 2021 року.

Капітальні інвестиції знизилися на 50% – до $207 млн, зокрема в металургію – на 63%, до $68 млн, гірничорудний сектор – на 36%, до $131 млн.

Залишок коштів з початку 2022 року та на кінець червня зменшився на 61% – до $460 млн.

Згідно з презентацією, скорочення загального показника EBITDA є наслідком війни в Україні, що вплинула на обсяги продажу власних напівфабрикатів, готової сталі та залізорудної продукції, а також зниження доходів від перепродажу продукції. Це позначилося і на збільшенні витрат на енергоносії, насамперед, за рахунок вищих цін на природний газ, електроенергію та вугілля. Зазначені фактори були частково компенсовані підвищенням відпускних цін на сталь та коксівне вугілля, зниженням витрат на сировину та скороченням загальних витрат на транспортування.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".