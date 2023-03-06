Тільки рублі: Росіянам заборонили вільно знімати з рахунків долари і євро ще на пів року

Російський центробанк продовжив ще на півроку – до 9 вересня 2023 року – обмеження на зняття готівкової іноземної валюти.

Як повідомили у пресслужбі ЦБ РФ, з валютних рахунків, відкритих до 9 березня 2022 року, можна буде зняти лише $10 тис. або еквівалентну суму в євро, пише російський "Коммерсант".

Решту коштів, як і раніше, можна отримати тільки у рублях за офіційним курсом Банку Росії.

Водночас російські банки можуть продавати громадянам долари США та євро, що надійшли до їхніх кас з 9 квітня 2022 року, на продаж іноземної валюти інших країн обмежень немає.

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Як повідомлялося, з 9 березня 2022 року Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Росіянам дозволили знімати зі своїх валютних рахунків не більше як $10 000 і лише ті гроші, які перебували на рахунках до введення обмежень. Все, що вище суми $10 000 або надійшло на рахунок після 9 березня, при переведенні в готівку конвертується в рублі за офіційним курсом. Крім того, вивезення готівкової валюти для росіян також обмежили сумою $10 000.

Спочатку обмеження були встановлені на півроку до вересня, але після закінчення цього терміну ЦБ продовжив їх до березня 2023 року.

Через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.

З 20 травня минулого року російським банкам дозволили продавати громадянам будь-яку готівкову іноземну валюту, за винятком доларів США і євро.