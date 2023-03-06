Влада Кам’янського купила твердопаливні котельні на 113 мільйонів із постачанням до кінця 2025 року

КП "Центральні тепломережі" Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 1 березня за результатами тендеру замовило фірмі "Новий стандарт якості" твердопаливні котельні на 113 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами тендеру, до кінця 2025 року в Кам’янське мають поставити 22 автоматизовані модульні блочні твердопаливні котельні АБМК з необхідним обладнанням, внутрішніми і зовнішніми трубопроводами. Постачальник розмістить їх на бетонних майданчиках із металевим парканом, освітленням і відеонаглядом.

Ціна за штуку в договорі вказана однакова – 5,14 млн грн, але котельні купують різної потужності – від 100 кВт до 2 400 кВт, тому фактично ціни за штуку невідомі.

Виробником котелень є "Науково-виробниче підприємство "Українські теплові мережі". Їх будуть оплачувати протягом 120 банківських днів після поставки. Гарантійний строк становитиме 10 років.

Анонімна компанія у "Прозорро" заявила, що "Замовник протягує місцевого учасника який пропонує б/у котельні. Котельні вже змонтовані, йде викачування бюджетних коштів. Прописані вимоги під конкретного виробника. Це всім зрозуміло. Готуємо звернення до НАБУ, вищого керівництва держави та правоохоронних органів".

Фірма "Новий стандарт якості" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Вона знизила ціну відносно очікуваної суми лише на 14 копійок.

Держаудитслужба перевіряє тендер на підставі виявлених нею ознак порушень закону.

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Цю закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер виграв виробник "АРМ-Електро" із нижчою на 15% ціною – він пропонував котельні за 98 млн грн. Однак замовник відмінив тендер, оскільки нібито не вірно вказав адреси подальшого розташування котелень.

Тоді анонімна фірма теж заявляла , що "котельні вже виготовлені, частково змонтовані, матеріали закуплені, переможець відомий. Просто через зміну курсу необхідно провести все заново по новим цінам, а попередній договір розірвали".

Нагадаємо, у 2021 році КП "Кам’янська теплопостачальна компанія" замовляло у "Трейд Інвест Холдинг" 30 котелень за 98 млн грн. Але в січні 2023 року договір розірвали через форс-мажор з оплатою 25 млн грн. Низка адрес котелень співпадала з нинішнім тендером.

Кам’янський постачальник "Новий стандарт якості" зі статутним капіталом 1 тис. грн створений у 2020 році. Ним керує та володіє місцевий підприємець Віктор Вакуленко. У 2022 році фірма отримала один підряд у Ніжині на постачання генераторів на 5 млн грн, а в 2021 році безуспішно брала участь у двох тендерах АТ "Дніпровської ТЕЦ" на закупівлю труб.

Харківський виробник "НВП "Українські теплові мережі" належить чернівецькій фірмі "Буковинська паливно-енергетична компанія" (далі – "БПЕК") Олександра Батіщева зі Слов’янська та Олени Клименко із Солоницівки. Остання керує обома фірмами. Раніше партнером Батіщева по "БПЕК" була киянка Марина Онуфрієнко, а до того цією фірмою володіла Наталія Гунченко зі Слов’янська. Тоді директором "БПЕК" був Сергій Бутенко.

Кам’янська "Трейд Інвест Холдинг" на чолі із Сергієм Зацаренком орендує у міськради котельні по місту. За даними "РБК-Україна", по 1 грн за квадратний метр. Віднедавна нею володіє місцевий житель Валентин Букка. Однак раніше засновником була київська фірма "Енергооптпостач", котрою у свою чергу володіла київська фірма "Укргазопт" Олексія Кондратюка із Кам’янського. Ще раніше "Трейд Інвест Холдинг" був зареєстрований на пенсіонерку Валентину Іванову, яка є матір’ю місцевого бізнесмена Олександра Іванова.

Перед місцевими виборами 2020 року "Чесно" писало, що люди з оточення Олександра Іванова причетні до фінансування партії "Бджола" мера Кам’янського Андрія Білоусова.