В Україні вже пів року заблокована націоналізація понад 900 російських об’єктів, – Trap Aggressor
Понад 900 комерційних об’єктів на території України, які належать уряду Росії та російським державним компаніям, так і не були примусово вилученні через пів року після затвердження цього переліку на засіданні Кабміну.
Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на відповідь Міністерства економіки.
Зокрема, йдеться про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно, 8 літаків, 11 морських суден, 552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо), 58 легкових автомобілів, 18 автобусів та вантажівок, складові для літаків, авто, причепи та газовидобувні конструкції.
Серед відомих підприємств у списку на вилучення, зокрема, є дані про корпоративні права:
- 100% ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна", що належить російському ПАТ "Татнєфть" імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим;
- 93% ПАТ "Енергомашспецсталь", що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації "Росатом";
- 25% ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову;
- 100% ТОВ "Брокард Україна", що належить кіпрській компанії "Інденон Холдинг Лімітед", яка контролюється Міністерством торгівлі РФ.
Зазначається, що 5 серпня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив проєкт указу президента про вилучення 903 об’єктів, які належать РФ та її резидентам. За даними ЗМІ, далі документ передали в РНБО, але повернули назад в уряд, а саме в Мінекономіки, на доопрацювання. Відтоді, рішення про вилучення так і не було ухвалено.
"Затягування націоналізації свідчить про серйозні проблеми й недоліки у процедурах прийняття рішень та вимагає швидкої реакції від відповідальних органів влади", – зазначають у Trap Aggressor.
Аналітики наголошують, що відповідно до Закону "Про Державний бюджет України", отримані кошти від вилучення російського майна повинні бути зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. А далі спрямовані на будівництво і реконструкцію громадських будівель, обʼєктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоровʼя, придбання житла для ВПО та людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії.
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Хто б міг подумати?
25 відсоткам активних виборців, а не народу України, якщо вони хочуть отримати більшість для свого кандидата на наступних виборах Президента України, потрібно завоювати повагу більшості виборців України, чого їм без поваги до українського народу не здійснити.
І було б добре, якби ефемерні 25 відсотків вивчили хоча б граматику української мови! Бо страшно навіть уявляти: до яких наслідків може призвести продовження допуску до влади повних невігласів!
До речі, більшовицька зграя, використовуючи популістські гасла, прийшла до влади у двадцятих роках минулого сторіччя, завдяки таким же дурням(виборцям). Зелені це лицемірні більшовицькі послідовники, щодо запудрювання недорозвинених мізків.
Схематоз із російськими олігархами в Україні завжди був надприбутковий...
Кацапам хоть есть за что воева - ну там вяличие типо и "фсенасбаяцца"(должны, наверное)
А нам - Вот за это все кодло. мля, Буданов дал сосалке...... медальку. да и сам он живет в хате вместе с каким-то ..... скажем так, что то типо Бени. куда ни глянь - как будто специально обсераются. Ну кто если не враг бы додумался губатой хамке дать медаль, тогда как другие ее либо не получают хотя есть за что, либо уже некому получать, а тут.... это же невозможно быть такими тупыми, не? да это и не тупость отнюдь.
https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e