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Новини
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В Україні вже пів року заблокована націоналізація понад 900 російських об’єктів, – Trap Aggressor

росія,санкції

Понад 900 комерційних об’єктів на території України, які належать уряду Росії та російським державним компаніям, так і не були примусово вилученні через пів року після затвердження цього переліку на засіданні Кабміну.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на відповідь Міністерства економіки.

Зокрема, йдеться про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно, 8 літаків, 11 морських суден, 552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо), 58 легкових автомобілів, 18 автобусів та вантажівок, складові для літаків, авто, причепи та газовидобувні конструкції.

Серед відомих підприємств у списку на вилучення, зокрема, є дані про корпоративні права:

  • 100% ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна", що належить російському ПАТ "Татнєфть" імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим;
  • 93% ПАТ "Енергомашспецсталь", що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації "Росатом";
  • 25% ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову;
  • 100% ТОВ "Брокард Україна", що належить кіпрській компанії "Інденон Холдинг Лімітед", яка контролюється Міністерством торгівлі РФ.

Зазначається, що 5 серпня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив проєкт указу президента про вилучення 903 об’єктів, які належать РФ та її резидентам. За даними ЗМІ, далі документ передали в РНБО, але повернули назад в уряд, а саме в Мінекономіки, на доопрацювання. Відтоді, рішення про вилучення так і не було ухвалено.

"Затягування націоналізації свідчить про серйозні проблеми й недоліки у процедурах прийняття рішень та вимагає швидкої реакції від відповідальних органів влади", – зазначають у Trap Aggressor.

Аналітики наголошують, що відповідно до Закону "Про Державний бюджет України", отримані кошти від вилучення російського майна повинні бути зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. А далі спрямовані на будівництво і реконструкцію громадських будівель, обʼєктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоровʼя, придбання житла для ВПО та людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії.

Автор: 

націоналізація (182) росія (14429)


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Топ коментарі
+29
д'Єрмак з Зєлебородьком черговий раз "спалилися".
Хто б міг подумати?
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07.03.2023 10:04 Відповісти
+23
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07.03.2023 10:21 Відповісти
+22
Зате на ЗСУ зєкономили по повній, то вони вміють. "Совпадєніє?"
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07.03.2023 10:15 Відповісти
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д'Єрмак з Зєлебородьком черговий раз "спалилися".
Хто б міг подумати?
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07.03.2023 10:04 Відповісти
Зате на ЗСУ зєкономили по повній, то вони вміють. "Совпадєніє?"
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07.03.2023 10:15 Відповісти
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07.03.2023 10:21 Відповісти
Это зелёное болото доведёт Украину до полного дна со своей совдеповской философией. Было понятно ещё в 19м году после "выборов"
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07.03.2023 10:27 Відповісти
25 відсоткам, яке належе до народу, це було зрозуміло ще до виборів. Не дуже розумному населенню, яке вірить у байки Банкової на каналі Г+Г, про перемогу над корупцією, це незрозуміло й досі.
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07.03.2023 11:05 Відповісти
"...належе до народу..."
25 відсоткам активних виборців, а не народу України, якщо вони хочуть отримати більшість для свого кандидата на наступних виборах Президента України, потрібно завоювати повагу більшості виборців України, чого їм без поваги до українського народу не здійснити.
І було б добре, якби ефемерні 25 відсотків вивчили хоча б граматику української мови! Бо страшно навіть уявляти: до яких наслідків може призвести продовження допуску до влади повних невігласів!
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07.03.2023 11:45 Відповісти
Точно? А когда эти же 73% "народа" привели к власти дважды судимого вора и почитателя ***** в кресло Президента Украины - это тоже должно было вызывать уважение у 25% народа? Мы их должны сильно уважать за этот выбор или нет?
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07.03.2023 16:40 Відповісти
У всіх випадках, коли більшість із загадженими телевізором мізками приводила до влади чергового здобувача преференцій для свого бізнесу.
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07.03.2023 23:03 Відповісти
Наша реальність і є сумним результатом, точніше жахом, вибору, зробленого тією частиною населення, яке через свої розумові здібності і як наслідок цього, повна нездатність аналізувати інформацію з інших джерел, довіряє більше помийним каналам на кшталт Г+Г. Дурня, важко переконувати.
До речі, більшовицька зграя, використовуючи популістські гасла, прийшла до влади у двадцятих роках минулого сторіччя, завдяки таким же дурням(виборцям). Зелені це лицемірні більшовицькі послідовники, щодо запудрювання недорозвинених мізків.
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07.03.2023 21:07 Відповісти
Ліберальні гасла не особливо й відрізняються від більшовицьких...
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07.03.2023 23:09 Відповісти
На якій підставі конфісковувати активи в 2014-му? Чи у вас бєспрєдєльщіків-популістів не має розуміння, що в міжнародних судах Україна просре всі суди і виплатить дуже великі компенсації. Зараз війна - є факт агресії, відповідно забирати легко. Чому клоуни цього не роблять? Може прібарахляються?
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07.03.2023 10:33 Відповісти
Вони все вирішують як це до рук прибрати
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07.03.2023 10:48 Відповісти
А у 2014 війни, агресії й окупації хіба не було?
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07.03.2023 13:22 Відповісти
А війна невже не в 2014 розпочалася?
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07.03.2023 23:10 Відповісти
Єрмак, татаров і портнов чекають, тягнуть час - а раптом вдасться домовитись про мир з путєном. І тоді вони знову в схемах.
Схематоз із російськими олігархами в Україні завжди був надприбутковий...
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07.03.2023 10:26 Відповісти
біда якраз в тому що вищеназвані виродки не чекають, вони працюють і роблять все щоб ті домовленості відбулися.
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07.03.2023 10:57 Відповісти
........ГРОШІ ПОТРІБНО ВІДПРАЦЬОВУВАТИ......КРАЇНУ ДЕРУТЬ НАВІТЬ В ВОЄННОМУ СТАНІ....ПОКИ Є МОНОБІЛЬШІСТЬ З ОПЗЖОПЦЯМИ ТА ЄРМАК....
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07.03.2023 10:27 Відповісти
Їх передадуть Бені ! Йому треба допомогати усій країні !
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07.03.2023 10:29 Відповісти
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07.03.2023 10:34 Відповісти
Просто Zeкоманда майно своїх братушек не чіпає. Інша справа якийсь порошенко чи коболєв.
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07.03.2023 10:36 Відповісти
А щось зі трапилося знакового з Коболевим та Порошенко за роки правління зекоманди?
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07.03.2023 11:03 Відповісти
Те що не трапилося з вітренко за пограбування нафтогазу
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07.03.2023 14:20 Відповісти
Свирепая шутка:
Кацапам хоть есть за что воева - ну там вяличие типо и "фсенасбаяцца"(должны, наверное)
А нам - Вот за это все кодло. мля, Буданов дал сосалке...... медальку. да и сам он живет в хате вместе с каким-то ..... скажем так, что то типо Бени. куда ни глянь - как будто специально обсераются. Ну кто если не враг бы додумался губатой хамке дать медаль, тогда как другие ее либо не получают хотя есть за что, либо уже некому получать, а тут.... это же невозможно быть такими тупыми, не? да это и не тупость отнюдь.
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07.03.2023 10:46 Відповісти
Високопосадовці вирішили що "сваїх (рашистів) брасать не будєм".
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07.03.2023 10:54 Відповісти
заблокирована национализация... значит, вопрос надо решать максимально кардинально и в максимально сжатые сроки... но потом разобраться с каждым радным проститутом конкретно и по отдельности...
https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e

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07.03.2023 11:01 Відповісти
націоналізацію рашистсько-окупаційної власності заблокували в Україні " зелені слуги" рашистські ,а не слуги українського народу
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07.03.2023 11:13 Відповісти
Цих зелених гнид вже потрібно лінчувати.
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07.03.2023 11:38 Відповісти
Зе ВЛАДА НА ФІНАНСУВАННІ У РОСІЙСЬКИХ ОЛІГАРХІВ І ЗВІСНО *****
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07.03.2023 11:45 Відповісти
Шмигаля у відставку ‼️‼️‼️
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07.03.2023 12:09 Відповісти
Кроти на Банковій плідно працюють! Та й Зеленський не дуже спішить. Мало що. Може ще коли прийдеться в Раші на роялі зіграти, а рейтинг то там буде низький...
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07.03.2023 12:21 Відповісти
Оманські партнери один одного не образять... Нищать Україну разом - одні зовні інші зсередини.
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07.03.2023 13:47 Відповісти
А що про це каже президент України Єрмак?
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07.03.2023 15:56 Відповісти
зато украинские порты продаются по заниженной цене
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07.03.2023 16:12 Відповісти

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